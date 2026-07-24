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    El respeto del técnico de Boca al juego de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    Rodolfo Arruabarrena comentó la victoria por la mínima lograda por su equipo, aunque advirtió que “pudimos haber convertido un gol más”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, destacó el juego de O’Higgins.

    Boca Juniors ganó a O’Higgins por la cuenta mínima y no mucho más. Tras el partido en Buenos Aires el entrenador de los xeneizes, Rodoldo Arruabarrena, extrañó que su equipo hiciera al menos un gol más para asegurar la llave, antes del duelo de vuelta en Chile.

    “En cuanto a la situación de las llegadas, yo creo que pudimos haber convertido un gol más. Pero también es verdad que en un momento ellos manejaron la pelota y, si bien nos llegaron, tenían movimientos que si no estábamos bien en defensa nos podían complicar”, explicó el Vasco en conferencia de prensa.

    Pese a la mínima diferencia, el exlateral izquierdo de Universidad Católica destacó el trabajo de sus jugadores. Sin embargo, tampoco se quedó cortó en elogios para O’Higgins de Rancagua, que fue un digno rival.

    “La verdad es que todos los chicos han estado en un nivel bueno. Obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar. Pero repito que enfrente hay un rival como O’Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros”, advirtió el exjugador de Villarreal de España.

    Respeto

    En el repaso de lo que ocurrió en La Bombonera, el técnico del cuadro porteño destacó la frontalidad con la que los dirigidos de Lucas Bovaglio se presentaron en el barrio de La Boca.

    “Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos han faltado en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos, que fuimos con el pie en vez de con la cabeza”, afirmó Arruabarrena.

    Respecto de los cambios, el Vasco advirtió que “era más por una situación táctica del rival, por característica del rival. La verdad es que, en esas situaciones, y no soy de hacerlo público, muchas veces un entrenador tiene la sensación que es injusto, pero tengo que tomar decisiones”.

    Consultado por el gol que le dio la victoria, el argentino sostuvo que “le pedí a Merentiel que se pare como nueve. Lo ha hecho bien, pero le ha faltado esa llegada quizás abajo del arco para definir, para que Boca se vaya un par de goles más arriba. Miguel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce bien con Leandro Paredes como en la jugada del gol, lo han hecho varias veces. Pero estoy contento por él, porque es un puesto que también no es el que más le gusta. Ha hecho un buen partido, así como todos”.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaBoca JuniorsRodolfo ArruabarrenaO’Higgins

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