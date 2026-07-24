“No refleja mi realidad”: Exsubsecretario de Hacienda afirma que no consume drogas y atribuye a un error el test positivo que motivó su salida

Poco después de que el gobierno confirmara su salida de la Subsecretaría de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez aseguró que no consume drogas y atribuyó a un error el resultado positivo del examen que motivó su remoción.

A través de una declaración pública, el ahora exsubsecretario informó que presentó su renuncia al Presidente José Antonio Kast y sostuvo que la decisión se produjo luego de conocerse el resultado de un control realizado en junio.

“Esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”, afirmó.

Rodríguez agregó que se someterá a nuevos exámenes para despejar cualquier duda.

“Por lo mismo, me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia” , señaló.

El comunicado fue difundido luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, confirmara que Rodríguez fue removido de su cargo tras dar positivo al análisis de la primera muestra del test de drogas practicado en junio. Según explicó el secretario de Estado, aún se encuentra pendiente el resultado de la contramuestra y el exsubsecretario anunció que se realizará nuevos exámenes en otros laboratorios.

La decisión también fue comunicada por el Presidente Kast durante una reunión sostenida la noche de este jueves con los presidentes de los partidos oficialistas en La Moneda.

En su declaración, Rodríguez agradeció al Mandatario por haberlo incorporado al gobierno y extendió su reconocimiento al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a los funcionarios de la cartera.

“Agradezco al Presidente José Antonio Kast por su liderazgo y por el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado. Al ministro Quiroz, por su respaldo y determinación para impulsar los cambios que nuestro país necesita. Al equipo del Ministerio de Hacienda, por su compromiso y vocación de servicio”, expresó.

El exsubsecretario cerró su mensaje afirmando que deja el cargo convencido de haber cumplido con su labor.

“Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos”, concluyó.

Tomás Bunster Bustamante, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, asumirá la Subsecretaría de Hacienda en calidad de subrogante mientras el Ejecutivo define a un reemplazante definitivo.