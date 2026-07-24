Trump afirma que todo daño a buques será pagado con “dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que todo daño causado a buques y cargamentos será pagado con fondos iraníes que tiene EE.UU., presumiblemente en relación el estrecho de Ormuz, aunque hace poco responsabilizó a Teherán de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el mar Rojo.

“Que esta declaración sirva para indicar, hasta nuevo aviso, que a partir de ahora, todos y cada uno de los daños causados ​​a buques, carga o cualquier cosa relacionada con ellos, serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y bajo su control” , declaró Trump en un mensaje en redes sociales.

En la misma publicación en Truth Social, el jefe de Estado norteamericano subrayó que “estos daños pueden ser muy sustanciales, pero, no obstante, esto es lo justo y equitativo”.

Please let this statement serve to represent, until further notice, that from this point forth, any and all damages done to Ships, Cargo, or anything related thereto, will be paid for by Iranian Money that the United States has in its possession, and controls. These damages may… pic.twitter.com/IJqo4kkZHD — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 23, 2026

Aunque el líder republicano no precisó el rango geográfico de su declaración, se puede suponer que alude a las aguas del estrecho de Ormuz y de los dos golfos que une, el Pérsico y el de Omán, en donde Irán tiene línea de costa.

Unas horas antes de este mismo jueves, Trump además responsabilizó a Teherán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar a Irán y a estos últimos si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb.

Todo esto en el marco del bloqueo naval que dicho grupo impuso contra Arabia Saudita como respuesta a lo que describen como un “asedio” por parte de Riad.