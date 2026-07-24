OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó este jueves que está al tanto del acuerdo de cooperación nuclear pactado entre EE.UU. y Arabia Saudita, y aclaró que queda a la espera de una petición formal por parte de ambos países para supervisar su cumplimiento.

“El OIEA está al tanto de las conversaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos para concertar un acuerdo bilateral de cooperación nuclear civil, así como del plan para pedir al OIEA que aplique medidas de verificación en relación con ese acuerdo bilateral”, le señaló un portavoz del organismo a Europa Press.

En ese sentido, indicó que esperan “con interés” recibir esa solicitud y colaborar con ambas partes para “garantizar la aplicación de esas medidas”.

“Esto debería ir acompañado de las correspondientes medidas de verificación de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) aplicable a Arabia Saudí”, dijo.

De esta manera, el vocero del OIEA detalló que una vez que haya presentado la solicitud “de conformidad” con la normativa del organismo, esta se remitirá a la junta de gobernadores, que será la que autorice su debida aplicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este mismo jueves que el convenio está condicionado a los Acuerdos de Abraham, los pactos mediados por Washington para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

“Será aprobado, pero estará totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, indicado el líder republicano en un mensaje difundido en redes sociales, en el que añadió que dicho trato “no contempla el enriquecimiento” de material alguno por parte de Riad.