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    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana

    El cuadro celeste está en Buenos Aires para sostener su primer duelo con el cuadro xeneize, en busca de un boleto a los octavos de final de la justa continental. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.

    Foto: Photosport

    Boca Juniors 0-0 O’Higgins

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaO'HigginsBoca JuniorsBoca vs O'HigginsPlayoffFútbolFútbol InternacionalFútbol en vivo

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