En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana
El cuadro celeste está en Buenos Aires para sostener su primer duelo con el cuadro xeneize, en busca de un boleto a los octavos de final de la justa continental. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
Boca Juniors 0-0 O’Higgins
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