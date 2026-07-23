Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

Alemania tiene nuevo entrenador. Jürgen Klopp será presentado este viernes. El técnico firmará un contrato que se extiende hasta el fin del Mundial 2030. Llega a la Mannschaft con la misión de estructurar un equipo capaz de competir nuevamente en la Copa del Mundo tras los últimos fracasos.

“El nuevo puesto también es posible gracias a la liberación de Klopp de su anterior empleador, Red Bull. Aún tenía contrato con el gigante de las bebidas como director global de fútbol hasta 2029, sin cláusula de rescisión. El jefe de Red Bull Sport, Oliver Mintzlaff (50), libera a su empleado más importante en el fútbol para centrarse en el equipo más importante de Alemania", dio a conocer el periódico Bild.

Klopp llega a la selección de su país acompañado de Pepijn Lijnders y Sven Bender como ayudantes técnicos. Durante las últimas semanas se llevaron a cabo las reuniones para sellar el acuerdo.

Klopp en Liverpool. PHIL NOBLE

Tras el Mundial 2026, el estratega ya había anticipado que consideraba estar listo para asumir el desafío. “Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en Anfield. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", señaló en esa oportunidad.

“El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias”, añadía.

Klopp tendrá su primer trabajo a nivel de selecciones. Antes dirigió al Mainz 05, Borussia Dortmund y el Liverpool. Alemania buscará volver al primer plano. Sus cuatro títulos del mundo corresponden a las ediciones de 1954, 1974, 1990 y 2014. Luego de la conquista de Brasil, se quedaron en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. En Norteamérica 2026, dirigidos por Julian Nagelsmann, los eliminó Paraguay en los dieciseisavos de final.