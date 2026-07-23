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    El Deportivo

    Roberto Tobar lo informa a los clubes: las modificaciones reglamentarias del Mundial que se aplicarán al fútbol chileno

    La Comisión de Árbitros se comunicó con los clubes para dar a conocer los cambios en las reglas de juego.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica

    Las modificaciones reglamentarias utilizadas en el Mundial serán incorporadas al fútbol chileno. La Comisión de Árbitros que comanda Roberto Tobar ya informó a los clubes que criterios se aplicarán. El Deportivo tuvo acceso al material. En un video se detalla cómo deberán actuar los jueces ante cada una de las situaciones contempladas.

    Uno de los cambios apunta al tiempo utilizado en las sustituciones. A partir de la nueva reglamentación, el jugador reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el terreno de juego.

    En caso de que el futbolista no salga dentro de ese plazo, el partido podrá reanudarse sin que ingrese inmediatamente su reemplazante. El nuevo jugador deberá esperar un minuto desde la reanudación. La medida busca evitar que los cambios sean utilizados para consumir tiempo, especialmente durante los minutos finales de los partidos.

    Cuenta regresiva

    Se modificará el procedimiento frente a las demoras deliberadas en los saques de meta. Cuando el árbitro determine que un equipo está retrasando la ejecución, deberá realizar una cuenta regresiva visible de cinco segundos.

    Si el balón no es puesto en juego antes de que termine la cuenta, el equipo infractor perderá la posesión y se concederá un saque de esquina al rival.

    El mismo criterio se aplicará en los saques de banda. Si el ejecutante demora la reanudación, el árbitro iniciará la cuenta regresiva. Si el lanzamiento no se realiza dentro de los cinco segundos, el balón será entregado al equipo adversario.

    Un minuto fuera para los jugadores atendidos

    Otro de los cambios en el fútbol chileno se relaciona con los futbolistas que reciben atención médica dentro del campo. “Un jugador que reciba atención médica en el terreno de juego o que provoque la detención del partido porque se sospeche una lesión deberá permanecer fuera del terreno de juego durante un minuto desde que se reanude el partido”, explican.

    La regla contempla dos excepciones. No se aplicará al guardameta ni a un futbolista que haya necesitado atención como consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta amarilla o roja para un adversario.

    El VAR tendrá más atribuciones. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Más atribuciones del VAR

    Las facultades del VAR también serán ampliadas. Una de las principales novedades permitirá revisar una expulsión producida por una segunda tarjeta amarilla cuando la amonestación sea claramente incorrecta.

    Hasta ahora, las segundas tarjetas amarillas quedaban fuera del protocolo de intervención. Con el nuevo criterio, el equipo de videoarbitraje deberá comprobar la jugada que origine la expulsión. “El VAR deberá chequear la situación y podrá llamar al árbitro a una revisión para corregir el error”, se explica. La intervención no estará destinada a revisar todas las amonestaciones, sino aquellas que correspondan a un error claro.

    El VAR también deberá actuar cuando el árbitro sancione al jugador equivocado. Si la infracción fue cometida por otro futbolista del mismo equipo y existe una confusión evidente, desde la cabina podrán informar directamente la identidad del responsable.

    “Cuando un jugador sea amonestado o expulsado por una infracción que no cometió, el VAR deberá informar directamente al árbitro quién cometió la falta si existe una clara confusión de identidad”, señala el registro.

    El procedimiento será distinto si el árbitro atribuye la acción al equipo incorrecto. Cuando la infracción haya sido cometida en realidad por un jugador del conjunto adversario, el juez deberá acudir a una revisión en cancha. “De este modo se garantiza que la sanción técnica y disciplinaria recaiga sobre el infractor real”, explican.

    Otra modificación permitirá la intervención del VAR ante un saque de esquina otorgado de manera incorrecta. La revisión solo podrá realizarse si no retrasa la reanudación del juego. No se contempla una revisión del árbitro en el monitor por una decisión de este tipo.

    La Ley Vinícius-Prestianni

    La última conducta abordada corresponde a los jugadores que se cubren la boca al dirigirse a un adversario. “Un jugador que se cubra la boca con la mano, con el brazo o con la camiseta cuando se comunica con un adversario de una manera provocadora o exaltada será expulsado del terreno de juego”, afirman.

    Es la denominada “Ley Vinícius-Prestianni”, aplicada tras el episodio entre el jugador del Real Madrid y el del Benfica.

    El VAR podrá intervenir para detectar este tipo de acciones, incluso cuando no hayan sido advertidas inicialmente por el árbitro o sus asistentes.

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