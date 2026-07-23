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    Cecilia Pérez saca la voz en la U: “Victoriano Cerda jamás me ha dado instrucciones”

    La presidenta de Azul Azul se refiere a la investigación que vincula al expresidente de Huachipato con la compra de la concesionaria que administra Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cecilia Pérez saca la voz en la U: “Jamás Victoriano Cerda me ha dado instrucciones”. Fotos: Aton

    Cecilia Pérez reaparece. La presidenta de Azul Azul se refirió al rol de Victoriano Cerda expuesto en la declaración revelada por Pulso que Alfredo Harz prestó ante la Fiscalía en el marco de la investigación del caso Sartor. La exministra del Deporte descartó contactos del otrora presidente de Huachipato.

    Las palabras de Pérez se producen luego de que el exsocio de Sartor afirmara ante el Ministerio Público que Marinvest SpA, sociedad que dijo entender está vinculada a Cerda, habría aportado parte del financiamiento para la adquisición de las acciones de la concesionaria de la U.

    Consultada por estos antecedentes, Pérez evitó profundizar en la investigación. “No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogada, que ya se han dicho tantas cosas. Antes que era dueño, ahora que hizo un préstamo...”, señaló a CNN Radio.

    La presidenta de Azul Azul descartó cualquier intervención de Cerda en las decisiones de Universidad de Chile. “Desde mi rol, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar”, indicó.

    “Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta”, sostuvo. “Ni siquiera llamados telefónicos”, afirmó.

    Cecilia Pérez junto a Michael Clark y jugadores de la U. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Nuevo respaldo a Michael Clark

    La presidenta de Azul Azul también fue consultada por la situación de Michael Clark en el marco de la investigación por la adquisición del control de la U. “La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos”, dijo.

    En esa línea, manifestó que mantiene su respaldo personal hacia el extimonel de la U. “En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark, señaló.

    Pérez explicó que esa posición responde a una convicción personal. “Yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer amigos”, afirmó.

    En esa línea, enfatizó que su postura no cambia frente a escenarios complejos. “En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así”, expresó.

    Finalmente, recordó una experiencia que, según dijo, marcó su forma de actuar. “A esta altura de mi vida, no voy a cambiar. Nunca voy a olvidar que una de las cosas que me marcó positivamente del Presidente Sebastián Piñera, fue que le dijeron que no vaya a ver a uno de sus mejores amigos a prisión, estando en campaña electoral, y él dijo que a los amigos hay que verlos”, concluyó.

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