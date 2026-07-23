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    Resultados de empresas: las proyecciones de LarrainVial para el segundo trimestre

    El banco de inversión proyectó los resultados de las compañías bajo su cobertura a nivel regional, donde destacó que, en Colombia, Ecopetrol triplicaría sus ganancias, mientras que en Perú, Southern Copper Corporation vería un alza de 48% en su ebitda. En Chile, SQM reportaría un salto de 257% en su ebitda y 525% en sus ganancias.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Ivan Alvarado

    Un alza del ebitda de dos dígitos reportarían para el segundo trimestre las compañías bajo la cobertura de LarrainVial. La temporada de entrega de resultados se inicia este viernes con Sonda.

    El banco de inversión realizó una proyección del desempeño de las empresas a nivel regional, donde destacó que, en el caso de Chile, “el desempeño operativo agregado registrará un crecimiento de dos dígitos, impulsado casi en su totalidad por la aceleración de la recuperación de SQM en el segmento de litio”.

    Para las compañías colombianas bajo su cobertura, LarrainVial indicó que las ganancias de Ecopetrol se acelerarán drásticamente; el beneficio neto más que se triplicará a medida que se materialice el impacto total del aumento interanual del 44 % en los precios del petróleo.

    “La petrolera explica prácticamente la totalidad de la mejora agregada; al excluirla, el beneficio neto se contrae, lo que revela una situación subyacente más débil de lo que sugieren las cifras generales. El sector financiero presenta un panorama mixto: Grupo Cibest se beneficia de una estructura de financiación más sólida, mientras que Grupo Aval enfrenta presiones derivadas de mayores costos de financiación”, explicó.

    En el caso de las firmas en Perú, sostuvo que “el crecimiento general es sólido, pero la calidad es el factor diferenciador clave este trimestre: Perú es el único mercado andino que registra un crecimiento realmente positivo de los beneficios excluyendo las materias primas, impulsado por el repunte de la demanda interna en los sectores financiero y de cemento”.

    En concreto, LarrainVial espera un alza de 48% en el ebitda y 58% en las ganancias de de Southern Copper Corporation (SCCO), que seguirá “cosechando los frutos del fuerte aumento de los precios del cobre”, mientras que en el caso de Buenaventura esperan un de 128%.

    “Excluyendo las materias primas, la utilidad neta crece un 6%, siendo el sector financiero el que presenta la dinámica más atractiva”, apuntó.

    El trimestre en Chile

    Según LarrainVial, para las compañías bajo su cobertura esperan un alza de 12% en el ebitda y de 21% en las ganancias.

    Para el sector minería estiman un alza de 222% en el ebitda, mientras que en celulosa una caída de 4%. Para retail y utilities ven una expansión de 0% en el indicador. Para el sector financiero proyecta una expansión de 33% en las ganancias y de 18% en los ingresos.

    “El desempeño operativo agregado debería registrar un crecimiento de dos dígitos este trimestre, aunque la cifra principal sigue fuertemente distorsionada por casos atípicos aislados”, indicó.

    Sin embargo, precisó que, al excluir las materias primas, el ebitda de las empresas bajo su cobertura cae un 3% interanual, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al -4% registrado en el primer trimestre de 2026, “lo que sugiere que la situación interna subyacente aún no ha mostrado un punto de inflexión”.

    En esa línea, estimó que las mayores contribuciones a la expansión del ebitda provendrán de SQM con un salto de 257%, reflejando “la recuperación del precio del litio (161% interanual), mayores volúmenes de ventas (39% interanual) y el continuo respaldo de los sólidos precios del yodo”. Las ganancias de la minera no metálica se expandirían 525%.

    Respecto del sector utilities, LarrainVial espera un avance de 8% en su ebitda de Enel Americas, pues “debería beneficiarse de factores cambiarios favorables y de un sólido desempeño hidroeléctrico en la generación en Colombia, mientras que Aguas Andinas (+11%) continúa capitalizando los ajustes tarifarios al alza”.

    En el sector inmobiliario, apunta que Parque Arauco verá un alza de 14% en su ebitda “gracias a la consolidación de Minka en Perú, mientras que Cenco Malls (10%) se beneficia de la incorporación de nueva superficie bruta alquilable”.

    Latam, celulosa y bancos

    Por el lado de las sorpresas negativas, LarrainVial apunta a que Latam Airlines verá una baja de 18% en su ebitda, reflejo de “mayores costos y un menor factor de ocupación que contrarrestan con creces la expansión de la capacidad y los mejores rendimientos por pasajero”. En tanto, su última línea se contraería 55%.

    En el caso de CMPC, sus ganancias caerían 82% y su ebitda se contraería 20%. La compañía “sigue bajo presión debido a precios de la celulosa prácticamente estables, la continua compresión del diferencial entre celulosa de fibra corta y larga y la persistente debilidad en el segmento de productos de papel tissue”.

    A nivel de última línea, LarrainVial destacó al sector financiero, “donde los bancos chilenos se perfilan para registrar su trimestre más sólido en más de un año, impulsados ​​por el fuerte aumento en la variación de la UF".

    Para Santander proyectó un incremento de 40% en sus beneficios, de 38% para BCI y de 28% en el caso de Banco de Chile.

    “No obstante, se trata en gran medida de un factor coyuntural favorable vinculado a la inflación que debería disiparse, por lo que la incipiente recuperación en el crecimiento de los créditos se convierte en la variable clave a seguir durante la segunda mitad de 2026″, expuso.

    En el sector retail, esperan un alza de 10% en el ebitda de Falabella, mientras que estiman una caída de 10% y 12% en Ripley y Cencosud, respectivamente.

    Más sobre:Resultados de EmpresasLarrainVialLatamSQMEcopetrolParque AraucoEnel AmericasCMPCSantanderSouthern Copper CorporationAguas Andinas

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