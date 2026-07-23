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    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    “Llevamos mucho tiempo en conflicto con ellos. Hay locos y chiflados en el TPI que hablan de acusar a miembros del Ejército estadounidense, quizá incluso al presidente o a un futuro presidente, de delitos. Eso no va a suceder”, sostuvo el secretario de Estado.

    Por 
    Europa Press

    El secretario de Estado, Marco Rubio, ha vuelto a cargar este jueves contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) insistiendo en que está formado por “locos y chiflados” y recalcando que Estados Unidos nunca se va a someter a su jurisdicción.

    “Llevamos mucho tiempo en conflicto con ellos. Hay locos y chiflados en el TPI que hablan de acusar a miembros del Ejército estadounidense, quizá incluso al presidente o a un futuro presidente, de delitos. Eso no va a suceder”, ha incidido en declaraciones desde Manila, donde se ha reunido con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

    En este sentido ha recalcado que Washington no va a permitir esto y nunca se va a someter a su jurisdicción. “Simplemente no va a suceder. No somos miembros de ese tribunal. Nunca firmamos ese tratado y tienen que entenderlo”, ha indicado, en referencia al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del TPI, que firmó en su momento el presidente Bill Clinton en su último día de mandato, paso revertido posteriormente por George Bush.

    De esta forma, Rubio ha recalcado que Estados Unidos no va a formar parte de la institución “ni va a aplicar su jurisdicción a los estadounidenses”. “No lo vamos a tolerar ni ahora ni en el futuro, y se lo hemos advertido en repetidas ocasiones. Ahora van a ver las consecuencias”, ha indicado, tras incidir en que quien quiere adherirse a ser parte de esta “estúpida” organización “que lo haga” pero desmarcándose de sus decisiones y fallos.

    Este mensaje reitera las amenazas de Washington al tribunal internacional con sede en La Haya, después de hace unas semanas lanzara una cruzada contra la entidad, a la que acusa de “amenazar” la soberanía estadounidense y contra la que baraja una amplia gama de acciones, incluyendo sanciones.

    Más sobre:Estados UnidosMarco RubioTPI

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