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    Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cómo funcionará y quiénes podrán acceder?

    El programa unificará las iniciativas que actualmente maneja el Sence para trabajadores de grupos prioritarios.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cómo funciona y quiénes podrán acceder? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Para el segundo semestre de 2026 se proyecta la entrada en vigencia del Subsidio Unificado al Empleo, un proyecto que fue impulsado desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

    Se trata de un cambio estructural en la entrega de beneficios estatales del Sence dirigidos a trabajadores, diseñado con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los postulantes.

    En esa línea, se unificarán los programas actualmente existentes del Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

    Según explica el Sence, el nuevo subsidio integrará a los cuatro grupos prioritarios con menor inserción laboral, correspondientes a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

    Cómo funciona el Subsidio Unificado al Empleo

    El Subsidio Unificado al Empleo facilitará hasta $185.000 mensuales, a través de un monto combinado que llegará a trabajadores y empleadores.

    Se espera que el acceso al beneficio se encuentre operativo durante octubre de 2026 y se habilitará mediante una solicitud directa.

    Desde el Sence también se precisa que la duración del programa será de 12 meses “para fomentar la experiencia formal en el primer año de empleo”.

    Entre los requisitos clave para acceder al subsidio se detallan los siguientes:

    • Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajado o trabajador independiente con cotizaciones al día.
    • Estar bajo el 40% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares en el primer año, a excepción de personas con discapacidad. Luego será un parámetro flexible.
    • Tener una renta brutal mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.
    • Acreditar al menos 6 meses de desempleo continuo, o bien 8 meses discontinuos, en los últimos 18 meses.
    • Para empleadores la nueva relación laboral deberá tener máximo 3 meses de antigüedad.
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