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    Poduje remueve a la encargada nacional de reconstrucción del Minvu

    La profesional Claudia Urrutia que debía coordinar el proceso de recuperación tras el megaincendio de Valparaíso sigue trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero ahora los Servicios de Vivienda y Urbanización lideraran en esta etapa.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Ministro Iván Poduje.

    “Durante esta semana nos hemos reunido con las seis macrozonas del sector El Olivar donde hemos conversado con las familias, les hemos explicado en el proceso en que nos encontramos”. Con esas palabras el pasado 27 de junio la entonces encargada nacional de la reconstrucción, la funcionaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Claudia Urrutia, aparecía en las redes sociales de la cartera hablando de la situación de la reconstrucción en Valparaíso. Y si bien en ese entonces la profesional estaba desplegada en terreno y empoderada en el cargo, lo cierto es que hace poco cesó sus funciones como encargada de la reconstrucción.

    Y es que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, la removió del cargo para que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso encabece el tema.

    Urrutia -quien lleva más de 10 años trabajando en el Minvu- seguirá desempeñándose en el ministerio y pasará a cumplir nuevas funciones dentro de la división de políticas habitacionales. Según comentan desde el ministerio, había más capacidades técnicas al interior del Serviu de Valparaíso.

    Otras versiones -sin embargo- aluden a desencuentros entre ambas autoridades, las que -en todo caso- tanto en el Minvu como Urrutia desestiman.

    Al interior del ministerio recalcan que la profesional había quedado a cargo de la reconstrucción de forma interina desde que el gobierno del Presidente José Antonio Kast asumió el 11 de marzo, y que estaba planificado que en algún minuto fuera reemplazada en esa labor.

    Claudia Urrutia, exencargada de reconstrucción.

    En redes sociales hay varios registros de Urrutia desempeñándose como encargada de la reconstrucción en la V Región. Incluso, el propio Poduje publicaba en su cuenta de Instagram videos de la profesional en el sector de El Olivar, donde el Minvu mantiene un conflicto con la constructora a cargo de la edificación de algunas viviendas, que, según ha acusado el ministro, quedaron de mala calidad y representan un riesgo para sus habitantes.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Consultada sobre su traslado Urrutia dijo a La Tercera que “se ha realizado un gran trabajo en Valparaíso con las familias damnificadas que lamentablemente se ve ensuciado por la constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura. Esta es la noticia que realmente importa darle respuesta a las familias”.

    La reconstrucción en Valparaíso ha sido uno de los principales desafíos del gobierno de Kast y de Poduje particularmente, que se ha enfrascado en la administración anterior liderada por el entonces ministro Carlos Montes.

    Poduje ha sido crítico del desempeño de las anteriores autoridades y ha calificado su gestión en la materia como “una de las peores”. De ahí la importancia para el secretario de Estado sobre el proceso de reconstrucción.

    MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    De todas maneras, el propio Poduje ha debido bajar expectativas en sus meses a cargo del Minvu. El pasado 6 de julio el ministro dijo que iban a “cumplir parcialmente” el compromiso de reconstrucción en Valparaíso.

    Al asumir el cargo, el secretario de Estado había hablado de un plazo de 15 meses para terminar el proceso, e incluso había dicho que ponía su cargo a disposición si no cumplía. Pero en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera afirmó que en realidad es el Presidente Kast quien toma esas decisiones.

    No son novedad las rotaciones en los equipos de la cartera desde que Poduje asumió. Así por ejemplo, se recuerda que el 10 de abril renunció la jefa de la división de finanzas la cartera, Verónica Saud, y también a finales de abril hubo asesores del Minvu cercanos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que fueron removidos de la cartera.

    En todo caso, el estilo confrontacional y directo de Poduje le ha traído réditos positivos, ya que el ministro se mantiene como uno de los mejor evaluados en las encuestas de opinión.

    Más sobre:MinvuMinisterio de Vivienda y UrbanismoReconstrucciónIván Poduje

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