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    Culto

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, la película que documenta la gira de regreso de la banda de los Gallagher, se estrenará en el afamado festival y llegará a cines y salas IMAX® de Latinoamérica el 10 de septiembre.

    Por 
    Equipo de Culto

    Don’t look back in anger, película original de Hulu que muestra el regreso de la legendaria banda británica Oasis, se estrenará mundialmente en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia.

    El filme narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película mcaptura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo.

    Por ello, el documental incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

    Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

    Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace(LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño), la película llegará a cines y salas IMAX® de Latinoamérica el 10 de septiembre.

    Más sobre:OasisDon't look back in angerFestival de VeneciaMúsicaMúsica Culto

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