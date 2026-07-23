“No soy muy optimista”: Daniel Garnero aborda la posibilidad de reforzar el plantel de la UC

Universidad Católica se prepara para su regreso a la acción en la Liga de Primera. Este sábado, a partir de las 20.00 horas, recibirán a Deportes La Serena por la 16° fecha del campeonato.

En la antesala de este encuentro, el técnico Daniel Garnero se refirió a la lesión de Clemente Montes y a la opción de reforzar el plantel, entre otros temas.

Sobre la baja de Montes, indicó que “tenemos un plantel que sostiene este tipo de ausencias. Hoy lo malo es que Clemente estaba siendo muy importante dentro del equipo. El que va a jugar en reemplazo tiene que aprovechar su oportunidad. Es importante para el equipo que el que ingrese lo haga de la mejor manera”, comentó en conferencia de prensa.

También tuvo palabras sobre la tarea de recortar la distancia con Colo Colo, cuadro que está en la cima de la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre los cruzados, y el impacto que causó la Copa Chile en la plantilla. “No tuvimos el descanso o el receso que se necesita después de una temporada exigente. Sabíamos que se nos iba a dar así. No perder ritmo es bueno, el seguir con esa intensidad. Eso me deja tranquilo para encontrar un equipo dinámico. En el campeonato estamos a 10 puntos, que es un montón, pero esto es fútbol Tenemos que pensar en el partido del fin de semana, hacer las cosas bien, tratar de ganar el juego de la mejor manera y seguir creciendo. Este último tramo el equipo fue mejorando, corrigiendo errores y obtuvo resultados”, expresó.

“Me ilusiono y soy optimista. Creo mucho en lo que podemos dar como plantel. Eso te ilusiona, te da mucha motivación y ganas de que comience la competencia”, amplió sobre la posibilidad de pelear el título.

A su vez, reflejó que tiene confianza en lo que pueda hacer el equipo, a pesar de la última derrota por 4-0 contra San Luis por la Copa Chile. “Minimizan la Copa Chile. ¿Por qué no hay VAR? Sacamos conclusiones, nos costó mucho la cancha, pero los fallos arbitrales fueron terribles. Nos complicaron un montón y no pudimos salir de ese juego ante un rival acostumbrado a la cancha. No pudimos dominar el juego. Me quedo con el triunfo en la Boca y los ocho siguientes. Ese partido fue muy particular”.

Sobre la manera en la que esperan acortar la diferencia con Colo Colo, Garnero indicó que la misión será “ganar el fin de semana. Si ganas, después ganas el próximo. Esto es fútbol. He pasado por distintas situaciones. He estado 10 puntos arriba, he visto equipos que 10 puntos abajo salen campeón. Estamos con un rival muy fuerte con esa desventaja numérica, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ganar el fin de semana, ganar confianza. Tenemos que mirar para adentro. Si obtenemos seguridad, confianza y esa seguidilla de triunfos que necesitamos, vamos a estar bien. Después veremos como se dan los otros resultados”.

Por último, se refirió a la posibilidad de reforzar al equipo. “Queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo. Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa el mercado, no se dan los números. No soy muy optimista. Ojalá se pueda dar”, concluyó.