Cuasidelito de homicidio: exjefes Conaf serán formalizados el lunes por fallida evacuación en megaincendio de Valparaíso

El lunes 27 de julio, desde las 9.00 horas, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se desarrollará la formalización de los exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Juan Atienza y Luis Correa en una de las investigaciones por el megaincendio del 2 de febrero de 2024.

Se trata de una causa que se separó de la investigación original y que revisa responsabilidades de servicios o autoridades en la tragedia.

En la indagatoria que encabeza la fiscal regional, Claudia Perivancich, se plantea que Atienza y Correa son autores de cuasidelito de homicidio respecto de las 138 víctimas fatales del siniestro.

Atienza era el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Valparaíso cuando se desató el siniestro y Correa jefe de brigada y comandante de Incidentes.

El persecutor que encabeza la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, Claudio Rebeco, sostuvo que “el trabajo conjunto desarrollado durante meses entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile ha permitido reunir antecedentes suficientes para formalizar la investigación”.

“Tenemos la convicción que el día 2 de febrero del año 2024, los funcionarios de Conaf, organismo competente en el monitoreo y control del riesgo asociado a un incendio forestal, a pesar de que contaban con información suficiente acerca de la dirección de avance del fuego, no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación", afirmó.

La defensa de Correa había solicitado reprogramar la formalización debido a que su representado iba a estar en el extranjero el lunes. Incluso, se había determinado una fecha de reemplazo: el 2 de septiembre. Sin embargo, con la venia del Ministerio Público, se autorizó la comparecencia telemática del imputado y se optó por no postergar la audiencia.