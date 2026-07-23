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    Luka Modric para rato: el mediocampista croata extiende su contrato con el Milan

    El veterano jugador, quien cumplirá 41 años en menos de dos meses, extendió su vínculo con los rossoneri. “Continuará su trayectoria con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos”, destacó el club.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luka Modric extiende su contrato con el Milan. FOTO: Xinhua. Alberto Lingria

    La despedida de la selección de Croacia de la Copa del Mundo fue triste y polémica. La derrota ante Portugal en la segunda ronda no solo terminaba con el exitoso proceso de los balcánicos, después de dos semifinales consecutivas, sino que marcaba el adiós de Luka Modric de la máxima cita planetaria.

    Pero el Mago de Zadar todavía tiene capítulos por escribir en su larga carrera. A menos de dos meses de cumplir 41 años, el volante confirmó su renovación de contrato con el Milan, escuadra con la que seguirá vinculado al menos por una temporada más.

    El 30 de junio pasado, después de un año con la camiseta rossonera tras su salida de Real Madrid, el balcánico quedaba como jugado libre. Y aunque no había dado señales sobre su futuro llegó a un acuerdo con el gigante lombardo para extender su exitosa carrera.

    “AC Milan se complace en anunciar que Luka Modric ha firmado un contrato por una temporada más. Figura clave en el mediocampo rossonero desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con humildad y gran pasión”, anunció el equipo italiano en sus redes sociales.

    Los antecedentes

    El croata viene de una buena temporada en lo individual con el equipo del San Siro. En su única campaña con el club, el volante sumó 37 partidos en todas las competiciones, duelos en los que sumó dos conquistas y tres asistencias. En ese sentido, el balcánico fue clave para que el equipo terminara en la quinta posición de la Serie A, regresando así a competencias europeas después de una temporada.

    Después de conseguir el Scudetto en 2022, el equipo sufrió en las temporadas siguientes una inestabilidad que lo colocó en la segunda, cuarta, y quinta posición de la tabla, siendo la peor de todas la del 2024-2025, cuando acabaron octavos y sin competencias europeas.

    Entonces, el arribo del veterano jugador que sumó 28 títulos con el Real Madrid respondió a la intención de entregar mayor jerarquía al plantel. Ahora, después del despido de Massimiliano Allegri, la nueva campaña estará al mando del portugués Rubén Amorim, quien convenció al croata de seguir en el club.

    “Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su trayectoria con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos. Luka Modric seguirá luciendo la camiseta número 14 en el AC Milan”, completaba el comunicado.

    Modric viene de disputar cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026 como capitán del equipo croata, instancia en donde no pudo llevar a Croacia a instancias avanzadas. Generación dorada que tuvo Croacia en el 2018, en donde consiguieron llegar hasta la final del mundo que perdieron ante Francia. El estreno de Modric en la temporada se podría dar en la primer jornada de la Serie A, cuando los rossoneri se enfrente al Torino, el 23 de agosto próximo.

    Más sobre:FútbolLuka ModricAC MilanSerie A de Italia

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