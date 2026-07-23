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    Trump afirma estar “cerca” de tomar una decisión sobre el “mayor ataque” contra Irán hasta la fecha

    En declaraciones al portal de noticias Axios, Trump afirmó: “Estoy considerando un ataque masivo. Mayor que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos preparados”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró estar cerca de decidir si lanzará un ataque masivo contra Irán, de una magnitud mayor que los ataques ya presenciados durante el conflicto con Teherán, que se prolonga desde hace meses.

    En declaraciones al portal de noticias Axios, Trump afirmó: “Estoy considerando un ataque masivo. Mayor que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos preparados”.

    Trump hizo estas declaraciones el jueves, mientras los precios del petróleo superaban nuevamente los simbólicos 100 dólares por barril de crudo Brent, la referencia internacional, y en medio de indicios de que el precio podría seguir subiendo.

    El mandatario afirmó que Israel “se uniría en dos minutos si se lo pidiera”, pero añadió que “no necesitamos a nadie” para lanzar una nueva operación contra Irán.

    También advirtió que habría “consecuencias” para Israel si se unía a los ataques, insinuando una represalia iraní contra Israel.

    Trump dijo que los iraníes “quieren negociar”, pero que por el momento no están preparados para llegar a un acuerdo. “Aún no han sufrido lo suficiente”, añadió.

    Dos fuentes regionales con conocimiento de los esfuerzos de mediación indicaron que el liderazgo iraní no ha aceptado la última propuesta presentada, indicó Axios.

    “Lo estamos intentando, pero los iraníes no colaboran”, afirmó una de ellas.

    Las declaraciones de Trump se produjeron tras la anterior amenaza de un “castigo militar severo” contra Irán y los hutíes, después de que la milicia yemení respaldada por Teherán atacara a dos petroleros sauditas en el Mar Rojo.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránTrumpAxioscrudo BrentIsraelhutíesMar RojoMundo

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