En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo
La lluvia regresa este jueves 23 a la Región Metropolitana y la zona central. Revisa qué sectores tendrán chubascos, viento de hasta 40 km/h y cuánto durarán las precipitaciones.
Un nuevo evento de lluvia afectará a la zona central y la Región Metropolitana este jueves 23. Desde esta mañana se estarían registrando chubascos ocasionales, al igual que en sectores colindantes, como en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.
Pero durante la tarde, el frente podría intensificarse un poco más. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que los chubascos serán algo más fuertes y estarán acompañados de viento entre 25 y 40 km/h en distintas localidades.
Además, se estima que la lluvia perdure hasta la noche. Estos serán los sectores afectados, según el pronóstico.
Sectores de la Región Metropolitana con lluvia hoy
De acuerdo a los datos de Meteochile, este jueves será lluvioso para los siguientes sectores de la Región Metropolitana:
- Colina: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Santiago centro: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Santiago norte: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Santiago oriente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Santiago sur: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Santiago poniente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
- Curacaví: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.
- Melipilla: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.
- San José de Maipo: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
Otros sectores de la zona central con lluvia hoy, según el tiempo
Partiendo por la Región de Valparaíso, los sectores que tendrán precipitaciones este jueves 23 son:
- La Ligua: chubascos aislados solo por la tarde.
- Papudo y Zapallar: chubascos aislados solo por la tarde.
- San Felipe: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.
- Los Andes: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.
- La Calera y Quillota: chubascos por la tarde y noche.
- Viña del Mar: chubascos por la tarde y noche.
- Valparaíso: chubascos por la tarde y noche.
- Villa Alemana y Quilpué: chubascos por la tarde y noche.
- Casablanca: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
- Algarrobo: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
- San Antonio y Cartagena: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
- San Antonio interior: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
En la Región de O’Higgins, el sistema frontal pegará más fuerte. Estos son los sectores afectados:
- Pichilemu: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos con viento en la noche.
- Rancagua: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Rengo: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- San Fernando: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Santa Cruz: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
Por su parte, la Región del Maule también sentirá con intensidad este nuevo frente:
- Curicó: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Molina: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Constitución: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Talca: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Linares: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Cauquenes: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
- Parral: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
En la Región de Ñuble, se repetirá el mismo escenario:
- Cobquecura: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- San Carlos: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Chillán: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
Un panorama similar está pronosticado para la Región del Biobío:
- Concepción: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Talcahuano: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Lota: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Lebu: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
- Los Ángeles: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.