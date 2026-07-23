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    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    La lluvia regresa este jueves 23 a la Región Metropolitana y la zona central. Revisa qué sectores tendrán chubascos, viento de hasta 40 km/h y cuánto durarán las precipitaciones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

    Un nuevo evento de lluvia afectará a la zona central y la Región Metropolitana este jueves 23. Desde esta mañana se estarían registrando chubascos ocasionales, al igual que en sectores colindantes, como en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

    Pero durante la tarde, el frente podría intensificarse un poco más. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que los chubascos serán algo más fuertes y estarán acompañados de viento entre 25 y 40 km/h en distintas localidades.

    Además, se estima que la lluvia perdure hasta la noche. Estos serán los sectores afectados, según el pronóstico.

    Sectores de la Región Metropolitana con lluvia hoy

    De acuerdo a los datos de Meteochile, este jueves será lluvioso para los siguientes sectores de la Región Metropolitana:

    • Colina: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Santiago centro: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Santiago norte: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Santiago oriente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Santiago sur: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Santiago poniente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    • Curacaví: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.
    • Melipilla: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.
    • San José de Maipo: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.
    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

    Otros sectores de la zona central con lluvia hoy, según el tiempo

    Partiendo por la Región de Valparaíso, los sectores que tendrán precipitaciones este jueves 23 son:

    • La Ligua: chubascos aislados solo por la tarde.
    • Papudo y Zapallar: chubascos aislados solo por la tarde.
    • San Felipe: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.
    • Los Andes: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.
    • La Calera y Quillota: chubascos por la tarde y noche.
    • Viña del Mar: chubascos por la tarde y noche.
    • Valparaíso: chubascos por la tarde y noche.
    • Villa Alemana y Quilpué: chubascos por la tarde y noche.
    • Casablanca: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
    • Algarrobo: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
    • San Antonio y Cartagena: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.
    • San Antonio interior: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.

    En la Región de O’Higgins, el sistema frontal pegará más fuerte. Estos son los sectores afectados:

    • Pichilemu: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos con viento en la noche.
    • Rancagua: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Rengo: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • San Fernando: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Santa Cruz: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

    Por su parte, la Región del Maule también sentirá con intensidad este nuevo frente:

    • Curicó: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Molina: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Constitución: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Talca: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Linares: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Cauquenes: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.
    • Parral: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

    En la Región de Ñuble, se repetirá el mismo escenario:

    • Cobquecura: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • San Carlos: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Chillán: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

    Un panorama similar está pronosticado para la Región del Biobío:

    • Concepción: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Talcahuano: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Lota: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Lebu: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.
    • Los Ángeles: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

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