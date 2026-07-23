En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Un nuevo evento de lluvia afectará a la zona central y la Región Metropolitana este jueves 23. Desde esta mañana se estarían registrando chubascos ocasionales, al igual que en sectores colindantes, como en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Pero durante la tarde, el frente podría intensificarse un poco más . El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que los chubascos serán algo más fuertes y estarán acompañados de viento entre 25 y 40 km/h en distintas localidades.

Además, se estima que la lluvia perdure hasta la noche. Estos serán los sectores afectados, según el pronóstico.

Sectores de la Región Metropolitana con lluvia hoy

De acuerdo a los datos de Meteochile, este jueves será lluvioso para los siguientes sectores de la Región Metropolitana:

Colina: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Santiago centro: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Santiago norte: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Santiago oriente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Santiago sur: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Santiago poniente: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

Curacaví: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.

Melipilla: lluvia por la tarde y chubascos aislados en la noche.

San José de Maipo: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. Chubascos aislados en la noche.

En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Otros sectores de la zona central con lluvia hoy, según el tiempo

Partiendo por la Región de Valparaíso, los sectores que tendrán precipitaciones este jueves 23 son:

La Ligua: chubascos aislados solo por la tarde.

Papudo y Zapallar: chubascos aislados solo por la tarde.

San Felipe: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.

Los Andes: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche y madrugada del viernes 24.

La Calera y Quillota: chubascos por la tarde y noche.

Viña del Mar: chubascos por la tarde y noche.

Valparaíso: chubascos por la tarde y noche.

Villa Alemana y Quilpué: chubascos por la tarde y noche.

Casablanca: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.

Algarrobo: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.

San Antonio y Cartagena: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.

San Antonio interior: lluvia por la tarde, chubascos aislados por la noche.

En la Región de O’Higgins, el sistema frontal pegará más fuerte . Estos son los sectores afectados:

Pichilemu: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos con viento en la noche.

Rancagua: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

Rengo: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

San Fernando: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

Santa Cruz: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Por su parte, la Región del Maule también sentirá con intensidad este nuevo frente:

Curicó: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Molina: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Constitución: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Talca: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Linares: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Cauquenes: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

Parral: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde, con ráfagas de viento hasta 50 km/h. Chubascos por la noche.

En la Región de Ñuble , se repetirá el mismo escenario:

Cobquecura: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

San Carlos: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

Chillán: lluvia con viento entre 25 y 40 km/h por la tarde. Chubascos por la noche.

Un panorama similar está pronosticado para la Región del Biobío: