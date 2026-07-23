Gobierno anuncia veto para la prohibición del pago de interés sobre interés en la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el veto para sacar de la megarreforma la prohibición al anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. La medida no había encontrado respaldo entre los economistas y gremios empresariales.

“Los vetos supresivos vamos a verlos en su minuto; por lo menos va a estar en el anatocismo”, dijo el ministro Quiroz en un punto de prensa tras el comité económico en La Moneda y a su llegada al Ministerio de Hacienda.

Sobre las razones del veto, el secretario de Estado apuntó que “hay un informe del Banco Central y otro de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y, basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto sucesivo”.

En esa línea, el ministro Quiroz rechaza que exista un economista que respalde la prohibición del anatocismo. “No conozco un experto versado en temas financieros que opine de eso”, dijo.

“Ustedes han visto también, por ejemplo, el propio asesor económico de la candidata, Jeannette Jara, (Luis Eduardo Escobar), también compartió eso. O sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del propio Partido Comunista (PC) hasta el Banco Central. Así que démosle ahí un crédito a la opinión técnica”, agregó.

La indicación fue impulsada por el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, y se logró aprobar a lo largo de la tramitación del proyecto, que está listo para terminar su tramitación en comisión mixta.

Respecto a los efectos de mantener la prohibición, el ministro apuntó que “lo que pasa es que al final sube el costo de los créditos, se distorsiona el mercado financiero, y en esto siempre hay que escuchar al Banco Central (...) hay que escuchar a la CMF, que también es independiente y técnica, para legislar el bien del país”.

Sobre otros vetos, donde fue consultado también por la eliminación del derecho al olvido, que también generará rechazo en los gremios empresariales, dijo que “tenemos que estudiar las demás”.