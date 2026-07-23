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    “Si no quieren, no se compensa”: Quiroz responde a alcaldes de oposición por críticas a fórmula para resarcir a municipios

    El titular de Hacienda, pese al traspié para cerrar la tramitación del megaproyecto en el Parlamento este miércoles, descartó que se trate de un fracaso. “Lo importante es que hemos avanzado lo más rápido posible”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Una dura respuesta a los alcaldes de oposición envió este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a raíz de las críticas a la fórmula de compensación a los municipios en el megaproyecto.

    Esto, luego que este miércoles se aprobó en comisión mixta y posteriormente en la Cámara de Diputados la manera de compensar a las municipalidades la exención de contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores desde los 65 años, en el contexto del proyecto de Reconstrucción Nacional. Solo quedó pendiente el visto bueno del Senado.

    El mecanismo aprobado en ambas instancias legislativas señaladas considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

    Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la tesorería.

    En ese contexto, los alcaldes opositores criticaron el articulado, enfatizando que finalmente le entregará más recursos a los municipios en mejor posición y profundizará las diferencias económicas.

    Desde La Moneda, al ser inquirido por la prensa sobre los reparos de los jefes comunales, Quiroz retrucó: “Muy sencillo, aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa, y se acabó”.

    Ante la insistencia de los medios, respecto a que los cuestionamientos apuntan a la distribución de recursos, señaló: “Es un tema político que se discute en el Congreso, y no es materia de decisión municipal”.

    El titular de Hacienda, pese al traspié para cerrar la tramitación del megaproyecto en el Parlamento este miércoles, descartó que se trate de un fracaso.

    “No, en ningún caso es un fracaso. Recordemos que se aprobó primero la propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación. Se postergó hasta vuelta de la semana distrital. Así que, no, no lo veo como un fracaso”, dijo.

    El jefe de la billetera fiscal, además, le quitó peso a la indicación pendiente: “Mirando hacia adelante, la verdad es que es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y que hemos avanzado lo más rápido posible”.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción NacionalJorge QuirozGobiernoJosé Antonio KastJosé García RuminotSenadoMunicipalismoAlcaldes

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