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    Alcaldes de oposición critican fórmula para compensación a municipios en megarreforma: “Una propuesta aberrante”

    "Una indicación profundamente injusta y desigual y que profundiza además las desigualdades territoriales que hoy día ya tenemos", cargó sobre la propuesta aprobada en comisión mixta y en la Cámara de Diputados la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 23 de julio de 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposición realizan punto de prensa para referirse al proyecto de la megarreforma. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un grupo de alcaldes de oposición criticaron este jueves la fórmula aprobada ayer en comisión mixta y posteriormente en la Cámara de Diputados para compensar a las municipalidades la exención de contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores desde los 65 años, en el contexto del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    El mecanismo aprobado en ambas instancias legislativas considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

    Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la tesorería.

    A pesar que ayer se esperaba que también se aprobara esta fórmula en la Cámara Alta, finalmente una serie de descoordinaciones en el oficialismo llevaron que se solicitara la suspensión de la votación, por lo recién en agosto podría despacharse el proyecto.

    En ese contexto, los alcaldes opositores criticaron el articulado, enfatizando que finalmente le entregará más recursos a los municipios en mejor posición y profundizará las diferencias económicas.

    “El gobierno ingresa una indicación que fue acordada con una parte de los alcaldes y alcaldesas de Chile, no por la Asociación Chilena de Municipalidades, que ingresa una indicación profundamente injusta y desigual y que profundiza además las desigualdades territoriales que hoy día ya tenemos”, señaló la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad, Karina Delfino (PS).

    “En esta indicación está financiando con impuestos generales, es decir, principalmente del IVA, a comunas como por ejemplo Las Condes, con más de 13 mil millones de pesos y a comunas como por ejemplo en el caso de Quinto Normal, solamente con 59 millones de pesos. Hay comunas en la Región Metropolitana que van a tener con esta compensación solamente 4 millones de pesos, como en el caso de Cerro Navia”, añadió la jefa comunal de Quinta Normal.

    Santiago, 23 de julio de 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposición realizan punto de prensa para referirse al proyecto de la megarreforma. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por su parte, el jefe comunal de San Ramón, Gustavo Toro (DC), criticó que desde el Ejecutivo no se cumpliera con la propuesta de que el 100% de la compensación fuera dejada en el Fondo Común Municipal (FCM), luego que su partido aprobara en la Cámara de Diputados la exención de contribuciones.

    “Quiero señalar que la Democracia Cristiana ese día cumplió. Sin embargo, el ministro (Claudio) Alvarado no cumplió y hoy día lo que estamos viendo de la indicación es que se está compensando a las comunas más ricas. Esto es una vergüenza. Se lo dije al mismo ministro, se lo dije también a sus asesores, no es posible que entre gallo y medianoche nos cambien la indicación”, cargó.

    Santiago, 23 de julio de 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposición realizan punto de prensa para referirse al proyecto de la megarreforma. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Lo que básicamente nos está proponiendo el Gobierno es que vecinos de comunas populares, que muchas veces viven en contextos de pobreza, que están acostumbrados a cuando van a golpear la puerta de su municipio muchas veces la respuesta de nosotros como alcalde es que no hay recursos, esos mismos vecinos con sus impuestos generales que pagan todos los días cuando compran el pan, cuando compran un litro de leche, tengan que estar financiando un subsidio de más de 30.000 millones de pesos al año a las tres comunas más ricas de Santiago. Eso a nosotros no nos parece justo”, criticó por su parte el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA).

    Creemos que es una aberración, que es regresivo, que no es justo y más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestro servicio”, concluyó al respecto.

    Santiago, 23 de julio de 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposición realizan punto de prensa para referirse al proyecto de la megarreforma. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE
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