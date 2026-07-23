Apuro de Quiroz para sacar megaproyecto juega en contra y Senado aplaza última votación ante riesgo de rechazo

Un doloroso tropiezo legislativo sufrió el gobierno este miércoles, luego de que el Senado, ante solicitud del propio Ejecutivo, se viera obligado a aplazar la votación del informe de la comisión mixta que buscaba resolver el último nudo de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

Ante el riesgo de que este último punto pendiente, relacionado con la compensación de fondos municipales, fuera rechazado en la Sala, el senador Javier Macaya (UDI) invocó el recurso reglamentario de la “segunda discusión”, una habitual maniobra dilatoria que impide votar un proyecto en una sesión.

Para facilitar esa jugada de emergencia, La Moneda debió retirarle la urgencia de discusión inmediata, tras una frenética ronda de conversaciones entre ministros y senadores en los pasillos y en el comité de la UDI.

“Un bochorno”, lo calificó la senadora Paulina Vodanovic (PS).

El hecho aguó por segundo día consecutivo el festejo del gobierno, que pretendía al menos despachar a ley la megarreforma, cerrando el trámite legislativo regular y faltando solamente la presentación de un par de vetos para pulir el texto, además del proceso de impugnaciones y revisiones ante el Tribunal Constitucional. Ahora todo quedó postergado para agosto.

Fallido plan

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, era el más interesado en sellar la fase legislativa esta semana, ya que los vetos, que igualmente deben ser votados por el Congreso, iban a quedar para inicios de agosto.

Para Hacienda era clave dar una señal a la brevedad ante la incertidumbre económica que generan especialmente estas reformas tributarias.

Por ello, luego de que la Cámara visara el martes casi todos los últimos ajustes del megaproyecto, a Quiroz y a los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), les quedó un sabor amargo por el hecho de que solo un punto no fuera aprobado, lo que impedía “despachar a ley” la iniciativa gubernamental.

Se trataba de un artículo que establecía una compensación fiscal a los municipios por la menor recaudación de la rebaja de contribuciones.

Ese mismo martes en la tarde, Quiroz pidió apoyo, en especial de la bancada de diputados de la UDI, para abrir un espacio en la jornada legislativa del Congreso que permitiera sacar en un día el punto que había quedado pendiente.

Precisamente fueron los diputados de la UDI los que afinaron la estrategia y le avisaron de la jugada a Macaya (UDI), quien es presidente de la Comisión de Hacienda, por lo que en esa calidad le correspondía encabezar la comisión mixta que se conformó, por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de resolver el último nudo del megaproyecto.

Además de pedirle apoyo al ministro García y a toda la Secretaría General de la Presidencia para coordinar los pasos legislativos, Quiroz y sus asesores se involucraron directamente en las gestiones para que el tema quedara zanjado el miércoles.

Incluso, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), quien ya había citado a la sala a las 17.30, para discutir otros dos proyectos, se comprometió a incluir el último punto de la megarreforma en la tabla, mientras que la titular del Senado, Paulina Núñez (RN) convocó a sus pares a las 19.30 hrs. para votar hasta total despacho.

Sin embargo, era necesario que la comisión mixta evacuara a tiempo un informe con la propuesta para resolver el nudo de las platas municipales. Por ello, Macaya citó a la instancia a las 14.30 hrs, acortando la habitual hora de almuerzo, logrando despachar el texto cerca de las 17 hrs.

Aquel informe -que establecía un mecanismo de recaudación por la Tesorería General y el pago a los municipios por la Ley de Presupuestos- fue aprobado por la Cámara por 80 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones a las 19.13 horas.

Desfonde oficialista

Hasta ahí el objetivo de Quiroz parecía al alcance de la mano, ya que en la Cámara Alta el oficialismo cuenta un piso hipotético de 26 votos, los suficientes para aprobar el texto. Sin embargo, sorpresivamente, ese respaldo se desfondó en las propias filas de la alianza gubernamental.

Entre los factores que complicaron la votación estaba la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien por razones personales debió viajar a su región. Luego se sumaron las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y Matías Walker (Ind.). Con ellos, el Ejecutivo ya no tenía los votos necesarios, ya que la oposición estaba decidida a rechazar.

Aunque el gobierno tenía un margen de maniobra, por ejemplo, tratando de convencer al independiente Karim Bianchi, el tiro de gracia provino del senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien pidió tener “controles necesarios” para una “nueva administración de los municipios”. “Tengamos los estándares que se necesitan para tener una adecuada administración, y, finalmente, que los recursos de ese municipio no dependan de una persona solamente en cómo lo administra, porque cuando ese alcalde se va, el perjuicio queda para toda la comunidad, y esa comunidad tiene que aguantar por años”.

“Recientemente, en la Región de Ñuble me informan que hay un municipio que seguramente va a haber que colocar un administrador provisional, producto de que cada año se va endeudando más. Por eso, es que no puedo concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, si no se toma una solución de fondo, donde el ministro de Hacienda, en conjunto con las diferentes asociaciones de municipios, puedan buscar un camino para poder regular de manera adecuada esto”, dijo el senador UDI.

Tras el aplazamiento, el senador Matías Walker sostuvo: “Lo advertimos con mucha convicción: no puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco. Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice”.

En todo caso el primero en exponer la problemática de La Moneda, fue el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité Socialismo Democrático, quien lamentó que el gobierno haya embarcado al Congreso en despachar la megarreforma, cuando debiese estar “abocado a los efectos del temporal”. “Y resulta que se precipita esta decisión, hacer una comisión mixta a matacaballo. Y aquí, en el oficialismo, no se cuenta con los votos suficientes.... Aquí ha habido ya un esfuerzo, nosotros hemos estado de principio a fin, hemos hecho nuestro planteamiento, pero la ciudadanía merece respeto. Más que pedir segunda discusión, lo que procede es votar, y que la ciudadanía sepa cuál es el epílogo en el Congreso de este proyecto de ley”.

Inmediatamente después, Iván Flores (DC), reforzó aquella crítica. “¿Hasta qué hora nos van a tener aquí esperando que algún senador regrese de Santiago para que puedan tener los 26 votos que se necesitan? ¿Hasta qué hora?“, reclamó a la mesa presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), quien ante la petición del senador Macaya (UDI) de pedir una segunda discusión, dio por terminada la sesión, ante la imposibilidad reglamentaria para votar el artículo pendiente de la megarreforma.

Tras el episodio, el biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado (UDI), en compañía de Quiroz y García, salió a dar la cara. “Un senador que por razones impostergables, de carácter personal, no podía estar hoy día aquí en el hemiciclo. Son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles y se resuelve postergar la votación... Básicamente son imprevistos que suceden y hay que asumirlos como tal y adaptarse a esa realidad y a esa circunstancia... Los imprevistos nadie los programa, así de simple (...) Es una situación imprevista en la cual nosotros no podemos resolverla”, señaló.