Balance por sistema frontal: 13 fallecidos, 61.557 personas aisladas, 3.532 damnificados y más de 29 mil viviendas dañadas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregan un balance actualizado sobre el sistema frontal. Foto: Prensa Ministerio del Interior.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, dio a conocer esta noche las últimas cifras en torno a la emergencia que provocó el sistema frontal en el país en las últimas horas, principalmente entre las regiones de Coquimbo y Atacama.

En compañía del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, Cebrián informó que hasta el momento se reportan 13 fallecidos, cuatro desaparecidos con presunta desgracia -informada por Carabineros de Chile- y 3.532 personas damnificadas, en el tramo entre la Región de Atacama y la Región de la Araucanía.

A esto se suman 1.553 albergados, los que en su mayoría se concentran en la Región de Coquimbo, con 644, y 61.557 personas aisladas, concentradas principalmente en la regiones de Atacama y Coquimbo.

La directora de Senapred insistió en que este último número “va variando durante el día, en la medida en que los equipos municipales, los que están en terreno, obras públicas, viabilidad, han ido accediendo a las distintas localidades” .

Respecto a los daños en vivienda, dio a conocer que hay 150 viviendas definidas como destruidas, 3.750 con daño mayor, 22.030 con daño menor y 3.121 con daños en evaluación por parte de los organismos locales.

Momento en Cebrián hizo notar que estas cifras también son variables y que la confirmación del daño va a ser ratificada una vez que se apliquen las respectivas fichas FIBE.

Mensajería SAE y servicios básicos

La autoridad asimismo abordó la mensajería SAE, señalando que durante esta jornada no se han enviado nuevos mensajes, para luego detallar que desde el inicio de la emergencia, el 14 de julio, se han enviado hasta la fecha 162 de estos avisos.

La mayoría de ellos a la Región de Coquimbo, con 71; Región de Atacama, con 59 mensajes, y la Región de Valparaíso con 23.

El suministro eléctrico, en tanto, suma más de 20.000 clientes sin suministro en el tramo entre Atacama y la Región de la Araucanía; mientras el de agua potable reporta 176.991 clientes sin suministro en la Región de Coquimbo, concentrados en la conurbación La Serena-Coquimbo y en Andacollo y Ovalle.

Entrega de ayuda humanitaria

En el apartado de entrega de ayuda humanitaria, Cebrián dijo que desde Senapred han sido gestionadas un poco más de 183 toneladas de elementos de ayuda, enviados a través de vuelos FACH y con la colaboración de la Federación Aérea de Chile “para poder hacer puentes aéreos entre las distintas localidades”.

“La mayoría de las cosas que se han enviado son elementos de primera ayuda solicitados por los respectivos municipios, como cajas de alimento, herramientas, mascarillas, agua y kits de higiene, entre otros” , detalló.

Para luego precisar que esto se va a seguir haciendo, ya sea apoyado por los mencionados vuelos FACH y de la Federación Aérea de Chile, o a través de la distribución vía camiones que se ha coordinado, “en la medida que también la conectividad se vaya normalizando”.

Condiciones meteorológicas en los próximos días

Finalmente, en cuanto al informe de las condiciones meteorológicas, Cebrián apuntó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que el sistema frontal ya se encuentra en territorio argentino.

“Va a haber un ingreso de altas presiones, vale decir, las condiciones van a estar más bien estables, sin precipitaciones en estas dos regiones de las que estamos hablando (Coquimbo y Atacama), con un aumento de temperatura en ellas”, resaltó.

Y luego indicó que “un próximo sistema frontal va a afectar con precipitaciones normales para la fecha a partir del día jueves 23 de julio en la zona central y sur de nuestro país, no afectando a la región de Atacama y Coquimbo”.