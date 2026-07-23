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    “Son imprevistos que suceden”: Alvarado minimiza aplazamiento de votación de megarreforma en el Senado

    El titular del Interior afirmó que el gobierno debió retirar la urgencia legislativa para poder retrasar la votación, que se produciría al retorno de la semana distrital, el próximo martes 4 de agosto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    VOCERIA MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó la noche de este miércoles que el Ejecutivo retiró la urgencia legislativa a la megarreforma, luego de que el Senado aplazara la votación del informe de la comisión mixta que define el mecanismo de compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años ante el riesgo de ser rechazado en Sala.

    Cabe señalar que, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por 80 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta que resolvió una discrepancia entre ambas cámaras, era el turno del Senado de ratificar la nueva fórmula, para lo cual se llamó a una sesión especial desde las 19.30 horas.

    Entre los factores que terminaron complicando la votación estuvieron el anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de rechazar el informe de la comisión mixta; la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien debió viajar a la Región del Biobío por motivos personales; y las dudas manifestadas por los senadores Rojo Edwards (Ind.-RN) y Matías Walker (Ind.).

    A ello se sumó la preocupación inicial por la ausencia de la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), luego de que diputados de su colectividad se descolgaran de la iniciativa en la Cámara. Sin embargo, la parlamentaria tenía previsto respaldar el informe y abandonó la Sala solo después de constatar que la votación ya había sido postergada. Con ese escenario, el Ejecutivo perdió el margen necesario para reunir los 26 votos requeridos para aprobar el texto, mientras la oposición ya había resuelto votar en contra.

    Ante ese escenario, la bancada gremialista solicitó postergar la votación hasta después de la semana distrital, lo que implicaba que el gobierno retirara la urgencia del proyecto para acceder a esa petición.

    “Hoy día hemos aprobado en la Cámara de Diputados el informe de la comisión mixta y la votación en el Senado, a petición de la bancada de la UDI, haciendo uso del reglamento de la corporación, solicitó postergar la votación al regreso de la semana distrital, a lo cual en consulta el gobierno que debía retirar la urgencia, así se hizo y la votación se va a generar el día que se reinicie la actividad legislativa en el mes de agosto, que es el día 4”, explicó Alvarado.

    El ministro también descartó responsabilizar a un parlamentario oficialista por la falta de quórum y sostuvo que la ausencia respondió a motivos personales.

    “Un senador que por razones impostergables de carácter personal no podía estar hoy día aquí en el hemiciclo, son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles y se resuelve postergar la votación”, afirmó, sobre la ausencia de Van Rysselberghe.

    Luego añadió: “Ustedes lo conocen y saben perfectamente quién estuvo y quién no estuvo. Ustedes pueden verificar la asistencia en el Congreso. Básicamente porque son imprevistos que suceden y hay que asumirlos como tal y adaptarse a esa realidad y a esa circunstancia”.

    Consultado por la decisión de retirar la urgencia, Alvarado reconoció que el Ejecutivo optó por acceder a la solicitud de la UDI frente al complejo escenario legislativo.

    “Obviamente, o sea, hay un problema y hay una dificultad, si se genera una situación imprevista, como le acabo de señalar, y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión”, sostuvo.

    La autoridad agregó que “es una situación imprevista en la cual nosotros no podemos resolverla”.

    Diferencias por compensación a municipios

    El titular del Interior defendió la fórmula impulsada por el Ejecutivo para garantizar que las municipalidades no vean disminuidos sus ingresos producto de la exención de contribuciones.

    “Aquí tenemos que ser bien claros. El gobierno en el proyecto original tenía una compensación establecida que decía relación con el Fondo Común Municipal. Respecto a la recaudación por concepto de contribuciones de los municipios, no había y no existía esa compensación”, explicó.

    El ministro recordó que el Ejecutivo intentó corregir esa situación durante la discusión en el Senado y que la misma propuesta fue reincorporada en la comisión mixta.

    “Como gobierno, cuando se discute la votación en particular en el Senado, propusimos una indicación que repone al 100% los recursos que los municipios eventualmente dejarían de percibir al asumir la exención de las contribuciones. No se nos dio la unanimidad, por lo tanto, fue imposible resolverlo. Llegamos a la Cámara de Diputados, se produce la votación y queda el proyecto sin compensación a los municipios”, señaló.

    “Por lo tanto, nosotros, al tener a la vista esta comisión mixta, respetamos el compromiso que asumimos íntegramente aquí en el Senado y repusimos exactamente la misma indicación de compensar al 100% a los municipios por la exención de las contribuciones", añadió.

    “Hay parlamentarios que están disponibles para que los municipios no pierdan ingresos y hay parlamentarios que no quieren que los municipios tengan la reposición de esos ingresos. Por lo tanto, nosotros, hoy día en la Cámara de Diputados, logramos esa reposición. Nos queda una segunda fase que la vamos a resolver en el mes de agosto aquí en el Senado”, cerró el titular del Interior.

    Más sobre:MegarreformaClaudio AlvaradoSenadoContribuciones

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