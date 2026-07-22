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    Política

    Con posible candidatura impulsada por Trump en la mira: Bachelet suma cita con Congo y alista nuevo debate por la ONU

    La expresidenta chilena participará este jueves, en Nueva York, de un nuevo frente a frente entre los postulantes al organismo multilateral. Esto, en medio de trascendidos de una eventual nominación del líder de la FIFA, Gianni Infantino.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet junto a la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner.

    En la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se enfrenta -hasta ahora- a Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Grossi (Argentina), Macky Sall (Senegal), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).

    A los seis candidatos en pelea, eso sí, ahora podría sumarse una nueva nominación a la cruzada para suceder al portugués António Guterres: la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsada por el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

    Esto, luego que una publicación de The New York Post consignó que el líder norteamericano tiene una gran estimación en el suizo luego de la realización del Mundial y que lo considera como una figura de proyección internacional con la habilidad política necesaria para liderar el organismo multilateral.

    “Trump cree que Infantino ‘es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente’, dijo una fuente cercana al presidente al periódico The Post”, escribió el citado medio.

    The New York Post, además, en torno a esa eventual nominación, resaltó que la candidatura de la otrora dos veces jefa de Estado chilena no es bien vista por Washington y remarcó: “No está claro si Infantino quiere el puesto ni hasta qué punto Trump ha hablado con él sobre el tema. Pero Trump percibe una clara oportunidad entre un grupo de candidatos que un informante describió como siete ‘mediocres’”.

    Esas señales negativas de EE.UU. a Bachelet también han surgido a través de otras autoridades, que han manifestado aprensiones con su postulación. En particular, el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz, hace un tiempo dijo que compartía las preocupaciones del congresista estadounidense Pete Ricketss (republicano) por sus aptitudes. Ante esto, la expresidenta ya se ha puesto en el caso de ser vetada por sus ideas, lo que ha calificado como algo que la hará sentirse “honrada”.

    Estados Unidos, de hecho, es el único pendiente de la ex jefa de Estado entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen el poder de vetar su candidatura. Ya tuvo encuentros con Francia, Inglaterra, China y Rusia.

    Cita con Congo y nuevo debate

    En medio de un posible movimiento en la nómina de candidatos, Bachelet continúa su recorrido internacional para sumar apoyos a su carrera a la Secretaría General.

    La exmandataria se reunió este miércoles, en Nueva York con la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner.

    “Conversamos sobre la necesidad de impulsar una ONU más eficaz y representativa, el liderazgo que ejerce la República Democrática del Congo durante su presidencia del Consejo de Seguridad y la importancia de fortalecer la diplomacia preventiva, las operaciones de paz y las soluciones pacíficas a los conflictos, siempre en el marco de la Carta de las Naciones Unidas”, escribió la expresidenta en una publicación en sus redes sociales.

    La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU previamente tuvo un paso por África, con reuniones claves con Liberia y Somalia. Esto, en su afán de también concretar citas con las diez naciones no permanentes del Consejo de Seguridad, y así convertirse en la favorita en carrera.

    Antes de aquello, se desplegó por Medio Oriente, con reuniones en Bahréin y Pakistán. Ambos países también son miembros no permanentes de la instancia de Naciones Unidas. En una gira anterior lo hizo con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. Además, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen.

    La candidata chilena, además, se prepara para un nuevo frente a frente con los demás postulantes al máximo cargo del organismo multilateral. El debate -el tercero en que participará Bachelet en su cruzada- se desarrollará este jueves, en Nueva York.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasRepública Democrática del CongoThérèse Kayikwamba WagnerConsejo de SeguridadGianni InfantinoDonald Trump

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