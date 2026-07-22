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    Barros destaca la labor de las Fuerzas Armadas ante la emergencia: “Chile está muy orgulloso del trabajo que hacen”

    La autoridad insistió en reconocer el despliegue del Ejército, la FACH y la Armada, recalcando que representan “un tremendo activo, un gran respaldo para la tranquilidad del país”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, destacó el despliegue del personal de la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército y la Armada, ante la emergencia por las lluvias que se desarrollan entre las regiones de Atacama y La Araucanía desde hace una semana.

    “Chile está muy orgulloso del trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas, que son una gran reserva de nuestro país”, sostuvo la autoridad de gobierno.

    Barros encabezó este miércoles la despedida de un nuevo vuelo de la FACH, destinado a trasladar ayuda humanitaria hacia Atacama y Coquimbo, zonas fuertemente afectadas por crecidas de ríos y deslizamientos de tierra que han mantenido aisladas a varias localidades.

    La aeronave C-130 Hércules despegó desde el Grupo de Aviación N°10 llevando insumos de primera necesidad con destino a la ciudad de Vallenar, en apoyo a las labores que desarrolla el Estado para asistir a las comunidades y contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas.

    En este vuelo fueron trasladadas cerca de 11 toneladas de ayuda, que se suman a los envíos realizados en las jornadas anteriores, alcanzando un total de 18,5 toneladas de carga humanitaria movilizada por la FACH hacia la zona.

    “Nuevamente las Fuerzas Armadas han destacado por su coordinación, por su entrega y el sacrificio que están haciendo. Tenemos un hospital de campaña instalado para reemplazar las falencias en La Serena, tenemos equipos trabajando ya, removiendo escombros, ayudando, conectando, instalando puentes mecanos, trabajando con helicópteros. Vuelve la normalidad en la zona norte y nuevamente el país reconoce el tremendo trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas en esta emergencia”, destacó el titular de Defensa.

    Barros insistió en reconocer el trabajo de las tres ramas, recalcando que representan “un tremendo activo, un gran respaldo para la tranquilidad del país”.

    Más sobre:Sistema frontalDefensaFernando BarrosFuerzas ArmadasFF.AA.

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