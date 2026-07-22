Juzgado decreta arraigo nacional y suspensión de licencia para conductor imputado por fatal atropello en Metro de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este martes las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir para el imputado por un accidente registrado en calle Álvarez, a la altura de la estación de Metro EFE de la comuna, que dejó una persona fallecida y varios lesionados.

El Ministerio Público formalizó al conductor por los delitos de cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves y cuasidelito de lesiones menos graves. Tras la audiencia, el tribunal acogió la solicitud de cautelares personales y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Durante ese período, la Fiscalía deberá reunir los antecedentes necesarios para esclarecer la dinámica del accidente y determinar las eventuales responsabilidades penales del imputado.

Los hechos

Los hechos se registraron este martes 21 de julio, cuando un automóvil Kia gris realizó un viraje imprudente en segunda fila, colisionando a un vehículo rojo marca Lifan. La fuerza del impacto empujó al auto rojo, el cual rompió las rejas de contención e ingresó a gran velocidad por las escalinatas de acceso peatonal de la estación de Metro EFE Viña del Mar.

Debido a esto, resultó una mujer de 50 años fallecida y cinco personas lesionadas de diversa consideración trasladadas al Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Cabe señalar que la conductora del auto rojo quedó apercibida debido a que conducía sin licencia y con papeles vencidos, aunque preliminarmente se determinó que no tuvo responsabilidad directa en la trayectoria del choque.