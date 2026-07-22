¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Las intensas lluvias que afectaron a la Región de Coquimbo durante la última semana dejaron un escenario complejo, con desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa y miles de personas afectadas.

Sin embargo, según el pronóstico de Meteored, las precipitaciones comenzarán a disminuir durante las próximas horas, dando paso a un período de mayor estabilidad .

El temporal dejó registros históricos en la región. De acuerdo con Meteored, localidades como Andacollo, Punitaqui y Combarbalá acumularon más de 260 milímetros de lluvia desde el jueves 16 .

En La Serena cayeron cerca de 178 milímetros, uno de los episodios de precipitaciones más intensos de las últimas décadas para una ciudad de clima semiárido.

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¿Seguirá lloviendo en Coquimbo?

Según Meteored, el sistema frontal comenzará a abandonar el territorio nacional y las lluvias cesarán gradualmente durante este martes.

Desde el miércoles predominarán condiciones más estables, aunque con abundante nubosidad .

Pese al mejoramiento, todavía existe probabilidad de actividad eléctrica en sectores precordilleranos, especialmente en Vicuña.

Además, durante la noche de este martes podrían registrarse chubascos aislados en ciudades como La Serena, Ovalle y Combarbalá.

En tanto, para Vallenar y Freirina se espera cielo mayormente nublado hasta el jueves , para luego dar paso a jornadas más despejadas durante el resto de la semana.

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¿Qué se espera para los próximos días?

El jueves volverán las nevadas a la cordillera, con acumulados de hasta 20 centímetros de nieve nueva y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

No obstante, este nuevo sistema frontal avanzaría solo hasta la Región de Valparaíso, por lo que en Coquimbo solo se espera un aumento de la nubosidad .

A partir del viernes comenzarán a subir las temperaturas entre las regiones de Atacama y Coquimbo debido al ingreso de una masa de aire cálido en altura.

En sectores del interior de Coquimbo se prevén máximas cercanas a los 20°C, mientras que en Vallenar los termómetros podrían alcanzar hasta 27°C este viernes .

Meteored agrega que, por ahora, existe la posibilidad de que un nuevo sistema frontal llegue hacia la provincia de Choapa el próximo martes 28. Sin embargo, ese escenario aún debe confirmarse con el paso de los días.