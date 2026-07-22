SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Codina destaca trabajos preventivos para enfrentar el sistema frontal aunque reconoce que hay “problemas de infraestructura”

    En conversación con Desde la Redacción, el delegado de la RM entregó detalles del exitoso rescate de las tres personas que se mantenían desparecidas en el Cajón del Maipo. “Estamos felices de que estén en buenas condiciones”, sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El sistema frontal que azotó a gran parte del país los últimos días dejó graves estragos en la zona norte. en la Región Metropolitana (RM) los daños fueron menores que en temporales anteriores, al menos ese es el balance que realizan las autoridades.

    El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, aseguró que los resultados obedecen a los trabajos preventivos efectuados en las distintas comunas.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la autoridad regional destacó que “todo el trabajo que se ha realizado de prevención se nota en la región. La gente creo que vio al gobierno muy compenetrado también a través de la Delegación Presidencial con los municipios”.

    En plena entrevista, la autoridad regional fue informada del exitoso rescate de los tres jóvenes que estaban siendo buscados desde el jueves en el Cajón del Maipo. “El helicóptero de Carabineros logró llegar a Termas del Valle de Colina”. “Estamos felices de que estas tres personas estén en buenas condiciones”, sostuvo.

    Codina aseguró que “existían distintos escenarios” respecto al paradero de las personas. “El más lógico es el que se está dando en este instante. Nosotros tuvimos una ventana para poder llegar a Termas Colinas el día domingo, de 4.00 a 5.00 de la tarde con un helicóptero del Ejército. No obstante, producto de los problemas de conectividad que hay en la zona, los equipos de las primeras diligencias de la PDI no habían logrado bajar a tiempo como para poder liberar el helicóptero y que llegara antes de la siguiente nevazón. Entonces no pudimos concurrir el día domingo”.

    En ese sentido, explicó que este miércoles concurrieron al lugar dos equipos de rescate, uno terrestre y otro aéreo. Éste último fue el que logró dar con las personas desaparecidas.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Respecto al balance del sistema frontal, el delegado reconoció que aún existen problemas de infraestructura en la región. “La inversión en infraestructura genera el compromiso de recursos cuantiosos, sabiendo que vivimos en un país que también tiene grandes necesidades en distintos ámbitos”.

    Sobre el suministro eléctrico, destacó que hubo menos afectaciones que en temporales anteriores. Codina resaltó la importancia de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “entienda lo complejo que es para una familia sufrir el corte del suministro eléctrico”. En ese sentido, instó a que las empresas “hagan la pega”.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Por otra parte, el delegado hizo un llamado a respetar los cauces naturales de agua, asegurando que en ocasiones los desbordes de caudales se producen por intervenciones de terceros.

    “Estuve en Melipilla, en María Pinto, que también sufrió producto del sistema frontal". Codina señaló que en ese sector “se produce la intervención de terceros en acequias, y con eso se bloquea el desagüe de uno de sus canales, Las Mercedes, porque no tiene hacia dónde fluir el agua y el agua se desborda”.

    El delegado precisó que en ese caso “hay intervenciones de terceros que son graves, y a quienes me refiero, probablemente a parceleros que compraron una parcela en un sector por donde antes pasaba una acequia, la borraron del mapa con fines propios para tratar de construir y no entienden que el agua tiene memoria, y va a volver a escurrir por las mismas zonas”.

    No obstante, señaló que “no es el momento de andar echándose todos culpas. Aquí lo más importante es, como dijo el Presidente, trabajar, trabajar, trabajar día y noche y ayudar a las personas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónGermán CodinaSistema frontal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    El registro de la marca “Novandino Litio” sufre inconvenientes en el Inapi

    Lo más leído

    1.
    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    2.
    Cae “El Panda”, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Cae “El Panda”, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    3.
    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    4.
    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    5.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    6.
    Ruta 5 funciona con restricción de pistas en tramo a Los Vilos y se mantiene cortada entre La Serena y Vallenar

    Ruta 5 funciona con restricción de pistas en tramo a Los Vilos y se mantiene cortada entre La Serena y Vallenar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”
    Chile

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”
    Negocios

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”

    Estudio muestra que el 50% de las facturas emitidas por pymes se pagan a más de 30 días

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas
    El Deportivo

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Entrevista con José María Buljubasich: “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”

    La Roja mide fuerzas con un mundialista: ANFP anuncia nuevo amistoso

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral
    Mundo

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Italia anuncia que acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer