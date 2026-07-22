Codina destaca trabajos preventivos para enfrentar el sistema frontal aunque reconoce que hay “problemas de infraestructura”

El sistema frontal que azotó a gran parte del país los últimos días dejó graves estragos en la zona norte. en la Región Metropolitana (RM) los daños fueron menores que en temporales anteriores, al menos ese es el balance que realizan las autoridades.

El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, aseguró que los resultados obedecen a los trabajos preventivos efectuados en las distintas comunas.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la autoridad regional destacó que “todo el trabajo que se ha realizado de prevención se nota en la región. La gente creo que vio al gobierno muy compenetrado también a través de la Delegación Presidencial con los municipios” .

En plena entrevista, la autoridad regional fue informada del exitoso rescate de los tres jóvenes que estaban siendo buscados desde el jueves en el Cajón del Maipo. “El helicóptero de Carabineros logró llegar a Termas del Valle de Colina”. “Estamos felices de que estas tres personas estén en buenas condiciones”, sostuvo.

Codina aseguró que “existían distintos escenarios” respecto al paradero de las personas. “El más lógico es el que se está dando en este instante. Nosotros tuvimos una ventana para poder llegar a Termas Colinas el día domingo, de 4.00 a 5.00 de la tarde con un helicóptero del Ejército. No obstante, producto de los problemas de conectividad que hay en la zona, los equipos de las primeras diligencias de la PDI no habían logrado bajar a tiempo como para poder liberar el helicóptero y que llegara antes de la siguiente nevazón. Entonces no pudimos concurrir el día domingo”.

En ese sentido, explicó que este miércoles concurrieron al lugar dos equipos de rescate, uno terrestre y otro aéreo. Éste último fue el que logró dar con las personas desaparecidas.

PEDRO RODRIGUEZ

Respecto al balance del sistema frontal, el delegado reconoció que aún existen problemas de infraestructura en la región. “La inversión en infraestructura genera el compromiso de recursos cuantiosos, sabiendo que vivimos en un país que también tiene grandes necesidades en distintos ámbitos”.

Sobre el suministro eléctrico, destacó que hubo menos afectaciones que en temporales anteriores. Codina resaltó la importancia de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “entienda lo complejo que es para una familia sufrir el corte del suministro eléctrico”. En ese sentido, instó a que las empresas “hagan la pega”.

PEDRO RODRIGUEZ

Por otra parte, el delegado hizo un llamado a respetar los cauces naturales de agua, asegurando que en ocasiones los desbordes de caudales se producen por intervenciones de terceros.

“Estuve en Melipilla, en María Pinto, que también sufrió producto del sistema frontal". Codina señaló que en ese sector “se produce la intervención de terceros en acequias, y con eso se bloquea el desagüe de uno de sus canales, Las Mercedes, porque no tiene hacia dónde fluir el agua y el agua se desborda” .

El delegado precisó que en ese caso “hay intervenciones de terceros que son graves, y a quienes me refiero, probablemente a parceleros que compraron una parcela en un sector por donde antes pasaba una acequia, la borraron del mapa con fines propios para tratar de construir y no entienden que el agua tiene memoria, y va a volver a escurrir por las mismas zonas”.

No obstante, señaló que “no es el momento de andar echándose todos culpas. Aquí lo más importante es, como dijo el Presidente, trabajar, trabajar, trabajar día y noche y ayudar a las personas”.

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