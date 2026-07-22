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    Entrevista con José María Buljubasich: “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”

    El gerente deportivo de Cruzados descarta que el plantel estudiantil esté cerrado, pero asegura que han tenido dificultades durante el mercado de invierno. Habla de la lesión de Clemente Montes y anticipa el segundo semestre de la UC.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con José María Buljubasich: “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”. Foto: @cruzados

    José María Buljubasich (55 años) habla del mercado de pases de Universidad Católica. El gerente deportivo explica porque se ha retrasado el plan de fichar refuerzos de cara al segundo semestre, pero no descarta que la situación cambie. En el marco de La pizarra del Mundial de La Tercera y El Deportivo, el exguardameta proyecta la segunda parte de la temporada de la UC.

    ¿Por qué la UC no ha fichado a nadie?

    Sabemos de la ansiedad que tiene el hincha. Nosotros tenemos que hacer un análisis primero. Se hizo un muy buen primer semestre, donde se compitió en todos los torneos. A partir de ahí, estamos viendo opciones. Es un mercado cerrado. Cuando uno va a golpear la puerta de un club, los números son exorbitantes y los jugadores piden sueldos exorbitantes. Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, indudablemente lo vamos a traer. El directorio está alineado con eso y hay autorización para hacerlo.

    Durante el conversatorio La Pizarra del Mundial, Garnero bromeó con un ‘9′ como Lautaro Martínez...

    Sí (ríe)... nosotros tenemos jugadores en todos los puestos.

    ¿Qué posición buscan reforzar?

    Hay un tema con el cupo de extranjeros que tenemos que ver y además está la lesión de Clemente (Montes). Él está haciendo la recuperación de buena manera, pero estamos viendo la posibilidad de un extremo. Esperemos que esta lesión sea del menor tiempo posible. No es fácil asegurar un refuerzo, no porque no estemos buscando, sino porque el mercado no es sencillo en esta época.

    ¿Cuál es el plazo de recuperación de Montes?

    Es difícil aventurarse. Clemente está avanzando rápido en los tiempos de recuperación. Los doctores nos irán diciendo cómo está. Ojalá pueda estar para la llave ante Estudiantes.

    ¿Han recibido ofertas por Montes?

    Las posibilidades de salida son cuando las ofertas llegan y no ha llegado nada por ningún jugador. Hablar sobre suposiciones es difícil y no es bueno. El rendimiento de Clemente en el primer semestre da para pensar que alguien podría estar interesado, pero hasta ahora no ha habido nada.

    Buljubasich en el conversatorio La pizarra del Mundial de La Tercera y El Deportivo. Foto: Pablo Vásquez

    Jimmy Martínez extiende su vínculo con Católica, ¿habrá mas renovaciones?

    Con algunos jugadores estamos evaluando y cuando firmen lo anunciaremos, incluido ahí el caso de Jimmy. Él ha tenido una buena adaptación y ha sido importante dentro del funcionamiento del equipo. Creo que una de las virtudes de Daniel (Garnero) es mantener a todo el plantel con buena predisposición. Hay jugadores con muchos minutos y otros que han tenido menos, pero han sido importantes. Jimmy ha sido uno de los que ha jugado bastante, pero las veces que le ha tocado entrar pocos minutos lo ha hecho de buena manera. Estamos contentos con él.

    ¿El partido contra Deportes La Serena será reprogramado?

    No hemos recibido ninguna notificación. Hasta el momento el partido se juega.

    ¿La Liga de Primera sigue siendo una meta para la UC pese a la distancia con Colo Colo?

    La diferencia que sacó Colo Colo es importante, pero no es definitiva. Nosotros debemos arrancar pensando que tenemos que jugar contra ellos, por lo tanto podemos suponer que la diferencia es de siete puntos. A partir de ahí, pensar que en 14 partidos se deben descontar siete puntos. Eso va a demandar que hagamos una segunda rueda muy buena.

    ¿Hasta donde se proyectan en la Copa Libertadores?

    Los resultados que hemos obtenido nos hacen sentir optimistas. En eliminación directa pueden pasar un montón de cosas. Hasta ahora el equipo en seis partidos compitió bien.

    ¿Seguirá Garnero el próximo año más allá de lo que suceda al cierre de la temporada?

    Todavía no lo hemos hablado, pero hay una muy buena relación. Trabajar con Daniel es un agrado. Seguramente cuando llegue el momentos se conversará ese tema.

    ¿Por qué la UC no fichó a nadie tras las lesiones de Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia?

    Porque cuando uno tiene que buscar jugadores con el mercado de pases cerrado, tienen que ser futbolistas que estén libres y dentro del mercado chileno. Vuelvo a lo mismo, uno arma el equipo a principios de años y el grupo ha respondido. A veces traer jugadores, si no son los que uno cree que pueden darle un upgrade al plantel, termina siendo un problema. Queremos que el fútbol chileno crezca, pero estamos siempre pidiendo jugadores. A veces hay que confiar en los chicos, darles oportunidades y que vayan ganando su lugar.

    Vicente Bernedo ha tenido críticas y ahora estará suspendido, ¿no se evalúa fichar un arquero?

    No. Vicente ha hecho un buen campeonato. Tuvo muy buenos partidos en la Copa Libertadores. Es un arquero que tiene potencial y que lo está haciendo bien.

    ¿Por qué a Católica le ha costando proyectar juveniles en los últimos cinco años? En la década pasada era uno de los aspectos fuertes en los planteles...

    Son momentos, camadas... situaciones. En general, son dos o tres jugadores de cada categoría los que llegan al primer equipo. Hoy del 2005 están participando bastante Diego Corral, Nicolás L’Huillier y Juan Francisco Rossel; de la categoría 2006 está Aranzibia; del 2007 viene José Salas. Así va funcionando. Es un proceso de trabajo en el que también cuando los equipos van obteniendo resultados se hace más difícil que los chicos se puedan ir incorporando. Cuanto más se contrata, menos espacio hay para los jugadores jóvenes, por eso también a veces esta cosa de solicitar traer, traer y traer refuerzos hay que calmarla. Hay que confiar en los jugadores del fútbol formativo.

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