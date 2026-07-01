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    Alarma en la UC de cara a la Copa Libertadores: el extenso plazo de recuperación de Clemente Montes tras operación

    El delantero fue sometido a una intervención quirúrgica por una fractura en el pie derecho. Según supo El Deportivo, la recuperación se extenderá por seis semanas, pero pudo ser mucho peor.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Alarma en la UC de cara a la Copa Libertadores: el extenso plazo de recuperación de Clemente Montes tras operarse. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica tiene una importante preocupación para la segunda parte del año. Clemente Montes deberá permanecer entre cinco y seis semanas fuera de las canchas, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica para tratar una lesión en el pie derecho.

    Previo al duelo ante Copiapó del sábado pasado, Cruzados informó que el delantero sufrió una lesión que requería una operación. “Clemente Montes, jugador del Plantel de Honor de Universidad Católica, sufrió una lesión en el pie derecho la que implicará una intervención quirúrgica poco invasiva”, señaló el club a través de un escueto comunicado, sin establecer plazos para su regreso, lo que desató preocupación entre los hinchas y una serie de especulaciones respecto a la gravedad de la situación.

    Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo con el club y el entorno del extremo estudiantil, el tiempo estimado de recuperación es de un máximo seis semanas. Ese período deja descartada la presencia del atacante en los próximos compromisos del cuadro cruzado. No obstante, le permite llegar con lo justo al duelo ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Pequeña fractura en el pie derecho: los detalles de la lesión de Clemente Montes

    Hasta ahora, la UC no ha entregado mayores detalles sobre la lesión sufrida por Clemente Montes. Sin embargo, según pudo averiguar este medio, corresponde a una pequeña fractura en el pie derecho. Precisamente, por esa razón se optó por intervenir quirúrgicamente al futbolista, con el objetivo de corregir el problema antes de que pudiera agravarse.

    Montes fue el héroe de la UC ante Boca Juniors en la Libertadores. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Por otro lado, y siempre de acuerdo con la información obtenida desde el club y el entorno del jugador, la decisión médica apuntó a evitar que la fractura evolucionara hacia una lesión de mayor complejidad. “De no realizarse la operación ahora, existía el riesgo de que la lesión se agravara y el tiempo de recuperación se extendiera hasta por seis meses”, explican en San Carlos de Apoquindo. Un escenario terrible, que habría significado que el atacante se perdiera lo que resta de la temporada.

    La cirugía fue catalogada como poco invasiva y forma parte de un procedimiento preventivo para disminuir el riesgo de complicaciones futuras. En Universidad Católica confían en que la intervención permita solucionar definitivamente la lesión y evitar recaídas durante el resto de la temporada.

    “Nos sorprendió a todos, no esperábamos este tipo de intervenciones que tuvo que hacerse. Ojalá que vuelva lo antes posible, pero que esté bien, que se vuelva a sentir cómodo, porque lo vamos a necesitar, de eso no hay ninguna duda”, señaló el técnico Daniel Garnero.

    “Ojalá que pueda venir alguien a reforzar, porque en esa posición también necesitábamos a alguien y ahora, con esto de Clemente, obviamente que se va a agudizar un poquito más. Pero bueno, nos iremos arreglando. Ojalá que estas negociaciones puedan dar sus frutos”, revelaba el entrenador, quien dejó la puerta abierta a la llegada de refuerzos en la ofensiva estudiantil.

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