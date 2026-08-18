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    Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de EE.UU.

    Pocos minutos después, las autoridades iraníes han respondido al mensaje de la mano del viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, que en redes sociales ha tachado de “ilusiones” las aspiraciones de Trump sobre el estratégico paso.

    Por 
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de Estados Unidos, en medio de la retórica cruzada entre Washington y Teherán cuando ha expirado el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

    En una publicación en su red social, el jefe de la Casa Blanca comparte una imagen del estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, con el mensaje “nuevo territorio estadounidense”.

    Pocos minutos después, las autoridades iraníes han respondido al mensaje de la mano del viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, que en redes sociales ha tachado de “ilusiones” las aspiraciones de Trump sobre el estratégico paso.

    “Pronto su ilusión respecto al estrecho de Ormuz se corregirá, o nosotros corregiremos las ilusiones de este iluso”, ha indicado el dirigente iraní.

    Este mensaje llega cuando Irán ha recalcado que el paso de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio y cuando se han superado los plazos dados para lograr una acuerdo final para el cese de las hostilidades.

    Trump aseguró la semana pasada que “declarará” el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “muy pronto” tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades de las últimas semanas para que las partes se sienten a negociar, y en una alusión al control que ejerce Estados Unidos por el bloqueo naval en la zona.

    En un nuevo giro, amenazó este lunes con atacar Omán, pese a que las autoridades omaníes han sido mediadores en todo el proceso y negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, si Mascate “se interpone” a sus objetivos.

    Además, a la República Islámica le sugirió que debe “izar la bandera blanca” y “rendirse” ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado febrero, después de asumir que no se llegará a un acuerdo negociado.

    Estados Unidos e Irán dejaron expirar el plazo de 60 días que se dieron para lograr un acuerdo global para el fin de la guerra en Medio Oriente, que estaba llamado a acordar medidas para limitar el programa nuclear iraní.

    Más sobre:IránOrmuzTrumpEE.UU.Mundo

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