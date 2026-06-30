La derrota ante Marruecos pasa factura: Ronald Koeman renuncia como DT de Países Bajos tras ser eliminado del Mundial

La eliminación de la selección de Países Bajos en el Mundial 2026, tras caer por penales ante Marruecos en la ronda de dieciseisavos de final, cobra su primera víctima. Ronald Koeman, director técnico del combinado neerlandés, renunció a su cargo tras no cumplir con las expectativas en la cita planetaria.

El propio entrenador comunicó su salida a través de sus redes sociales. “Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos“, partió escribiendo en su comunicado oficial.

Detallando su trayectoria, el estratega remarcó la importancia de su estadía en la selección y la frustración por no lograr avanzar en la Copa del Mundo. "Recordando mi carrera, me siento especialmente orgulloso y agradecido. He tenido el privilegio de trabajar en Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona y, por supuesto, dos periodos con la selección de Holanda. Clubes y personas que me han dado forma y me han dado recuerdos que amaré por el resto de mi vida. Por eso me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré“, agregó.

La decisión, asegura, se basa en priorizar su estado de salud. “En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras”, señaló.

Por último, le deja los respectivos agradecimientos a los futbolistas de la Naranja Mecánica, colaboradores del cuerpo técnico y aficionados. “Quiero agradecer a todos los jugadores con los que me permitieron trabajar. Su dedicación, carácter y confianza me han motivado cada día. Gracias también a mi personal, la KNVB, todo el personal detrás de las escenas, y los clubes donde me permitieron trabajar. Pero sobre todo, gracias a los fans que apoyan. Por vuestro apoyo, especialmente en los momentos difíciles. Fue un gran honor poder representar a los Países Bajos como entrenador nacional. Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con la Oranje. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión. Gracias por todos esos años de confianza, críticas, apoyo, decepciones, éxitos y más“, concluyó.

Ronald Koeman se despidió de la selección de Países Bajos tras quedar eliminador del Mundial.

Los números de Ronald Koeman en Países Bajos

La segunda etapa de Koeman al mando del conjunto anaranjado se cierra con buenos registros generales. El DT estuvo al mando durante 44 partidos, cosechando 24 triunfos, 9 empates y solo 11 derrotas.

Destacó con su participación en la Eurocopa de 2024, torneo en el que alcanzó la ronda de semifinales y cayó ante Inglaterra. De igual forma, en las Eliminatorias UEFA cumplió con un buen cometido al comandar el Grupo G rumbo a la Copa del Mundo. Finalizó con 20 puntos de 24 posibles, ganándole la zona a Polonia y mandándolo al repechaje.

Ya en Norteamérica 2026, en el Grupo F también obtuvo buenos números. Empató con Japón, goleó a Suecia y se impuso con comodidad a Túnez. Finalizó en el primer lugar con siete unidades. Tuvo la mala suerte de que le tocó de inmediato con Marruecos, la gran potencia del continente africano.