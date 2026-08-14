Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins

La cancha del estadio Monumental luce cubierta. Una lona tapa la superficie. La finalidad es atenuar lo más posible el efecto de las lluvias, sobre todo considerando que en las próximas horas se intensificarán. Colo Colo se mide este domingo, a las 17.30 horas, con O’Higgins. Los albos buscarán las unidades que les permitan seguir dominando la Liga de Primera con comodidad. La incertidumbre radica en el escenario en que lo harán.

Este viernes, Aníbal Mosa abrió públicamente la posibilidad de que el duelo cambie de escenario. “Estamos trabajando a full en la cancha. Yo creo que vamos a llegar, pero si no, tenemos un plan B bajo la manga”, declaró a la radio ADN. “Hay un equipo de trabajo que está monitoreando esto permanentemente. Está Jaime Pizarro metido en el tema, está Daniel Morón, están los cancheros, estamos todos abocados a eso. Yo creo que de aquí a mañana sabremos cuál es la situación definitiva”, planteó el timonel de Blanco y Negro.

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Las versiones se distancian. En principio, porque hasta la ANFP no ha llegado ninguna solicitud del Cacique relativa al traslado del compromiso. De hecho, si la hubiera, podría resultar insuficiente. La Delegación Presidencial Metropolitana ya autorizó el plan de partido, en el entendido de que se desarrollará en Macul. Modificarlo no es cuestión de un par de minutos.

Hay otra arista. En el Monumental ronda la sombra de una paralización de actividades por parte de los trabajadores como explicación para el drástico cambio de planes. La razón es la disconformidad con decisiones de Ricardo Lobos, quien actúa como contralor de la institución. Las discrepancias están a un paso de llevar la situación a un punto límite. El foco del conflicto tiene que ver con la decisión del personero de recortar las horas extras a los trabajadores quienes, naturalmente, no están dispuestos a ceder en un beneficio que figura en sus contratos.

Álvaro Madrid celebra después de anotarle a Limache (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El factor drenaje

La otra preocupación es el drenaje del campo de juego. El filtro está basado en una capa que describen como ‘arcillosa’, lo que en la práctica se traduce en que el secado de la superfice tarde mucho más. De hecho, el primer equipo masculino no es el único que ha pagado las consecuencias. La escuadra femenina ya tuvo que trasladarse a Barnechea en su último duelo.

El pronóstico del tiempo tampoco ayuda mucho. Para el fin de semana están previstas nuevas precipitaciones. Está previsto que la capa que cubre la cancha sea retirada horas antes del encuentro. El proceso debe ser especialmente exhaustivo. Un error puede derivar en daños severos a una superficie que ya está suficientemente afectada.