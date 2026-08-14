La Universidad de Chile golpea a Azul Azul: “Resulta inaceptable que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos”

El caso Sartor y el juicio que se lleva a cabo contra sus principales ejecutivos, entre ellos el otrora mayor accionista de Azul Azul, Michael Clark, trajo duras consecuencias para la concesionaria estudiantil y por tanto, para el club y sus hinchas.

La Universidad de Chile comunicó que hay “reiterados incumplimientos” en el contrato que une a ambas entidades y por tanto, es “inaceptable” que continúe usando el nombre y los símbolos de la prestigiosa Casa de Estudios. Su decisión se basa en los adelantos del informe que prepara el abogado Andrés Jana, por encargo de la exrectora Rosa Devés, que busca -precisamente- estudiar ver si se está vulnerando los principios que resguardan su cumplimiento.

“El primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos”, aseguró la prorrectora Dorotea López.

Luego agregó que “el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios. Algo que la Universidad ha representado en diversas ocasiones”.

Por lo mismo, la profesora titular del Instituto de Estudios Internacionales aseveró que “resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”.

Acto seguido, López anunció que “conforme a lo anterior, la Universidad de Chile ejercerá todas las acciones que el convenio le confiere. Asimismo, mantendrá la vigilancia de los procesos en curso y perseguirá las responsabilidades personales e institucionales que de ello deriven”.

También comunicó que se reunirá con el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, para plantearle estas inquietudes y añadió que “este convenio no responde a las complejidades actuales de las operaciones de las sociedades anónimas deportivas. La Universidad de Chile comprende la gravedad de la situación y solidariza con el sentimiento de indignación y dolor de los millones de hinchas del Club de Fútbol”.

Finalmente, la prorrectora aseveró que “la Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva”.