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    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    Lindor Quiroga asumirá la vicepresidencia de operaciones norte de la estatal. Francisco Carvajal Palacios, ex gerente general de CMP, se hará cargo de la vicepresidencia de operaciones centro sur en Codelco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Codelco anunció una serie de cambios ejecutivos durante la tarde de este viernes, tras la llegada del nuevo presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez. Los cambios se concretarán el próximo 15 de agosto y el 1 de septiembre.

    Como vicepresidente de operaciones norte asumirá Lindor Quiroga, quien se desempeñó anteriormente como gerente general de la división Radomiro Tomic y Andina. Es ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    Asumirá como vicepresidente de operaciones norte asumirá, Lindor Quiroga.

    Y como vicepresidente de operaciones centro sur se hará cargo Francisco Carvajal Palacios, ex gerente general de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), quien renunció al cargo en junio pasado. Carvajal es ingeniero civil de minas de la Universidad de Antofagasta y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    Asumirá como vicepresidente de operaciones centro sur, Francisco Carvajal.

    Mario Quiñones -quien renunció al cargo de vicepresidente desarrollo y sustentabilidad en Collahuasi que mantuvo por 14 años cuando se fue a Codelco Jorge Gómez- asumirá la vicepresidencia de recursos mineros, desarrollo e innovación.

    En tanto, la vicepresidencia de estrategia y control de gestión la ocupará Leonardo Biaggini, ingeniero civil industrial de la Universidad Arturo Prat y MBA de la Universidad de Chile. Hasta la fecha ocupó el cargo de gerente de riesgos estratégicos y control de gestión de Collahuasi.

    En un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Codelco explicó que “a contar del 1 de septiembre de 2026, la actual vicepresidencia de operaciones se divide en dos: vicepresidencia de operaciones norte (divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral) y vicepresidencia de operaciones centro sur (divisiones Salvador, Andina, Ventanas, Teniente)”.

    También llegará a Codelco Pablo Villarino al cargo de vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad. Es Abogado de la Universidad Gabriela Mistral y fue principal de asuntos corporativos en Transelec con trayectoria en la eléctrica Engie.

    Asumirá como vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad, Pablo Villarino.

    Nuevas gerencias en las divisiones

    La estatal designó a Julio Díaz como nuevo gerente general de la división El Teniente, quien era el vicepresidente de recursos mineros, desarrollo e innovación de Codelco. Ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, Díaz ha estado en grandes compañías mineras como Antofagasta Minerals, BHP y la misma estatal.

    Julio Díaz, asumirá como nuevo gerente general de la división El Teniente.

    En la división Chuquicamata asumirá la gerencia general Ricardo Weishaupt, ingeniero civil químico de la Universidad de Chile y Master of Science in Mineral Economics de Curtin University of Technology. Ha ocupado cargos en las divisiones Chuquicamata, Salvador y Ventanas de Codelco. Desde el 2020 que era gerente general en Ventanas

    Ricardo Weishaupt, asumirá la gerencia general de Chuquicamata.

    En la división Ventanas asumirá como gerente general Claudio Flores, abogado de Universidad Gabriel Mistral y quien ocupaba hasta la fecha como gerente de gestión de personas de Ventanas.

    De forma interina, Codelco definió a Thomas Gleisner Rivas como gerente general de la división Ministro Hales, actual gerente de mina de esta misma división.

    Weishaupt, Flores y Gleisner asumirán el próximo 15 de agosto. Los demás en septiembre.

    La estatal señaló que “con estos nombramientos, Codelco busca consolidar un equipo ejecutivo que combine conocimiento de la Corporación con experiencia adquirida en distintas compañías y operaciones de la industria, incorporando capacidades complementarias para avanzar en sus prioridades estratégicas y operacionales”.

    Más sobre:CodelcoEjecutivos

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