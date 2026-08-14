Alexis Sánchez ya está en Montreal. El tocopillano arriba a la ciudad canadiense que lo albergará por los próximos dos años, en el que defenderá a la escuadra homónima, una de las que representan al país en la MLS estadounidense.

El Niño Maravilla comienza a cumplir con los ritos relacionados al anuncio. En principio, con la aparición en las redes sociales de club. En la jornada de este viernes también tiene agendada una cita con Soraya Martínez, la alcaldesa de la ciudad, quien nació en Santiago y emigró a Canadá a los ochos años, junto a su familia. La Asociación de Residentes Chilenos en la localidad también realizó una convocatoria para recibirlo.

Alexis Sánchez está en Canadá: el Niño Maravilla se alista para la presentación en el Montreal

En las plataformas oficiales del Montreal, Sánchez lució su nueva camiseta. Utilizará el 10, que viene ocupando en el último tiempo y que en el fútbol suele reservarse a la figura del equipo. En este caso, la descripción es literal. El chileno llega a la escuadra canadiense con el rótulo de Designated Player o Jugador Franquicia. Es decir, es uno de los que puede superar la barrera que establece el límite salarial de la liga. La prerrogativa persigue, precisamente, atraer a grandes figuras figuras del balompié mundial. La lista la encabeza Lionel Messi.

En la plataforma, el club invita a la recepción al futbolista. “¡Denle una calurosa bienvenida en su presentación en el RETRO MATCH mañana, sábado 15 de agosto! ¡Los esperamos!“, sostiene. La alusión corresponde al partido que el Montreal sostendrá ante el DC United, que se disputará este sábado, a las 19.30 horas de Chile.

El técnico planifica

Mientras, Philippe Eullaffroy, el técnico del equipo, manifestó su satisfacción con el fichaje. “La primera emoción fue decir ‘wow’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular. Me trae muy buenos recuerdos”, reveló respecto del impacto que le produjo el exitoso cierre de las negociaciones. “Al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”, explica.

Alexis Sánchez arrive bientôt ... et regardez déjà la foule 👀



Montreal is ready !

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En esa línea, especificó las funciones que le asignará en la cancha. “Va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve falso o extremo izquierdo”, detalla. “No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí”, advierte, reflejando conocimiento de su nuevo pupilo.

Lo que está claro es que el Montreal girará en torno suyo. “Podríamos ajustar un poquito el sistema, pero la idea es ubicarlo en la mejor posición para que pueda demostrar sus habilidades”, admitió el estratega.