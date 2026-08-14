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    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    El Niño Maravilla deja Europa después de 18 años. El cambio no solo involucra el retorno a América, sino también la adaptación a un nuevo formato de competencia.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Alexis Sánchez, en el Sevilla.

    Alexis Sánchez cambia de aires. El Niño Maravilla deja Europa y, en buena medida, sorprende. Después de un paso de luces y sombras por el Sevilla, elige bajar la exigencia y se vincula al Montreal, una de las escuadras que compone la MLS estadounidense. La salvedad es que se trata de una de las escuadras canadienses de la competencia. Las otras son el Toronto FC (donde juega Benjamín Kuscevic) y el Vancouver Whitecaps, donde brilló Pedro Morales.

    El delantero formado en Cobreloa tendrá que adaptarse a varios elementos. De partida, a las bajas temperaturas, sobre todo en otoño y en invierno. Después, a un medio que ocupa un formato absolutamente distinto a lo que está acostumbrado el chileno para definir a sus monarcas. La inspiración es casi obvia: los modelos de la NBA, la NFL y la MLB, las competencias más fuertes en ese lugar del mundo.

    ¿Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal?

    En la MLS compiten 26 equipos. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece en la mayoría de las ligas en el mundo, la temporada está dividida en dos fases: una temporada regular y los playoffs, quizás el sello de los deportes colectivos estadounidenses.

    Las escuadras de dividen en dos conferencias, otra parte de la estructura características de las ligas de esa región. La Conferencia Este está compuesta por 14 equipos. La Conferencia Oeste reúne a 12 escuadras. En esa parte del calendario, cada club debe jugar 34 partidos. Vale decir, se enfrenta como local y visitante contra todos los equipos de su conferencia. El resto de los encuentros lo disputa contra equipos de la conferencia opuesta, que son elegidos mediante un sorteo.

    La siguiente instancia es la más emocionante: los playoffs. A la primera etapa ingresan los siete mejores de cada conferencia. Sin embargo, el primero de la fase regular recibe un premio por su consistencia: entra directamente a las semifinales. En esa etapa, las escuadras se ordenan de acuerdo a las posiciones que ocuparon en la tabla general. Así, el primero enfrenta al séptimo. Los siguientes se organizan de acuerdo al mismo criterio.

    La temporada regular parte en febrero. La final se disputa en diciembre. En la MLS no existe el descenso.

    Messi, estrella del Inter Miami, es la gran figura de la MLS.

    Los títulos y las clasificaciones

    Los ganadores de las respectivas llaves disputan la final de conferencia, a un solo partido. Los respectivos ganadores obtienen el boleto a la gran definición: la MLS Cup. Ese trofeo premia al campeón de la temporada. La final se disputa a un solo partido: la localía la ejerce el equipo que ocupó la posición más alta en la temporada regular.

    La MLS Cup no es el único trofeo que se disputa durante el año. También está en juego el MLS Supporter’s Shield, que distingue a la escuadra que acumula más puntos durante la temporada regular, considerando las dos conferencias.

    Ambos títulos dan derecho a la participación en la Champions League de la CONCACAF. El primer cupo se le adjudica al campeón de la MLS Cup, el segundo, el ganador de la MLS Supporter’s Shield; y el tercero boleto, el equipo con más puntos en la temporada regular pero de la conferencia opuesta al ganador de la MLS Supporter’s Shield. El objetivo es que haya representantes de ambos sectores.

    Incluso existe la posibilidad de que un quinto quinto de la MLS vaya a la máxima competencia internacional: la entidad rectora del fútbol en Norteamérica y el Caribe otorga un cupo al ganador del campeonato canadiense, donde intervienen los tres equipos del país que participan en la MLS. El último espacio es para el ganador de la US Open Cup. Este último certamen es fundacional. Podría comparársele con la FA Cup o, en el caso local, con la Copa Chile. Lo disputan los 23 equipos de la MLS, los 25 de la USL Championship, los seis de la USL League One y los 11 de la USL League Two. 11 equipos de la MLS ingresan en la tercera ronda. Los otros 12, en la etapa siguiente.

    El equilibrio económico

    Un factor fundamental es el equilibrio económico. En ese contexto, considerando que los sueldos no los pagan los respectivos equipos, sino la liga, está establecido un tope salarial, que en esta temporada está situado en los US$ 803.125.

    Sin embargo, existe una categoría especial, que es la que se utiliza para atraer a jugadores de la talla de Lionel Messi, Antoine Griezmann o el mismo Alexis Sánchez: el denominado Jugador Franquicia. Cada equipo cuenta con la prerrogativa de utilizar tres cupos de esta categoría, lo que les permite superar el tope. En esos casos, la MLS abona un tope de US$ 400 mil. El resto debe financiarlo el club.

    Más sobre:Alexis SánchezMLSMontrealSevillaFútbolFútbol Internacional

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