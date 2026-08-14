Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal. Foto: ATON.

Este viernes 14 continúa la lluvia en Santiago. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que la Región Metropolitana tendrá al menos cuatro días más de precipitaciones , gracias al desplazamiento de un sistema frontal a la zona central del país.

Pese a las lluvias (y gracias a la nubosidad), el termómetro de la capital estará sobre lo normal para la época: las temperaturas máximas rondarán entre los 13 y 16 °C durante las próximas jornadas.

Las precipitaciones llegarán en forma de chubascos normales y aislados , y también hay probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores.

Revisa aquí tu sector, y cómo se desenvolverá este nuevo evento de lluvia que continuará hasta el próximo lunes 17.

Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

Lluvia en Santiago: qué esperar de este nuevo evento

Según han explicado los meteorólogos, este frente en Santiago no consistirá en lluvia de corrido durante todos los días que dure. En cambio, los chubascos aparecerán de forma alternada en distintos sectores de la capital, con intensidad variada.

Este viernes 14, el pronóstico muestra temperaturas entre los 8 y 16 °C en promedio, además de un vaivén entre chubascos débiles y aislados en todos los sectores de la Región Metropolitana.

Por la tarde y noche, se registrarían tormentas eléctricas en Santiago oriente, Santiago sur, Curacaví y Melipilla.

El sábado 15 sería el día clave de las precipitaciones : se estima que llueva de corrido desde la mañana hasta la tarde, lo que dejaría montos de hasta 20 mm de agua caída. Además, el termómetro bajará entre 2 y 4 °C, por lo que también podría sentirse mucho más frío que el día anterior.

Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

Y la lluvia no para tampoco el domingo 16: continuarán los chubascos aislados en toda la capital durante todo el día. No obstante, no hay que olvidar que no se tratará de lluvia prolongada, sino de varios episodios intermitentes en distintos sectores de la RM.

El termómetro seguirá marcando frío, por lo que el llamado es a abrigarse bien, además de protegerse de las posibles gotas que caigan de los chubascos.

Ya el lunes 17, el pronóstico de Meteochile muestra que continuaría lloviendo hasta finalizar la mañana , para después ceder ante la calma, aunque con cielos nublados.

Además, algunos pronósticos anticipan que después de las lluvias, ingresaría a la zona una nueva masa de aire frío que volverá a bajar considerablemente las temperaturas, por lo que es posible que la próxima semana sea bastante gélida.