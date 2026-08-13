Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

Después de varios días fríos, nublados variando a despejado y sin precipitaciones, la Región Metropolitana volverá a recibir lluvia este jueves, 13 de agosto . Así comienza una seguidilla de jornadas con inestabilidad en Santiago, según el pronóstico.

Y es que un nuevo sistema frontal que se desplazará hacia la zona central dejaría no solo lluvia a su paso, sino también tormentas eléctricas y una pausa en las frías temperaturas de invierno.

Según el pronóstico, Santiago tendrá cinco días de lluvia : se esperan chubascos normales y aislados que, aunque no aparecerían de corrido, dejarán al menos un par de decenas de milímetros de agua caída en la capital.

A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

¿A qué hora comienza a llover hoy en la Región Metropolitana?

Este jueves, gran parte del día se mantendrá nublado, aunque con una temperatura inusual de hasta 20 °C. Esta sería la previa a la lluvia, que llegaría por la noche , según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Sin embargo, otros especialistas tienen sus propias apuestas sobre la hora en la que comienza la lluvia en la RM.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, explicó que cerca de las 17:00 comenzarían los chubascos , particularmente en el poniente de Santiago. A la par de la lluvia, se registrarían tormentas eléctricas en ese sector.

La misma apuesta hace el pronóstico de Meteored: según la plataforma, hay un 50% de probabilidad de lluvia a las 17:00 de hoy , al igual que a las 20:00, y un 30% de probabilidad de tormenta a las 23:00.

A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

En qué partes de Santiago llueve hoy

El pronóstico de Meteochile establece que serán todos los sectores de la Región Metropolitana los que recibirán lluvia hoy en la tarde o noche : Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Si bien se estima que será lluvia débil durante los cinco próximos días a contar de hoy, los meteorólogos advierten que el sábado 15 sería el día en que se sentirán más los efectos del frente: podría llover desde la mañana hasta la tarde de corrido, y dejar hasta más de 20 mm de agua caída.