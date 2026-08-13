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    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    La solicitud fue planteada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien acusó al tribunal de representar un peligro para la soberanía estadounidense.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Pete Hegseth, el jefe del Pentágono.

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió “encarecidamente” a los integrantes de una coalición latinoamericana antidrogas abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), porque representa un “peligro” para la soberanía.

    “Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (ACCC) que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, afirmó Hegseth este miércoles ante representantes de defensa y seguridad de la región.

    La llamada Coalición de las Américas Contra los Carteles creada por Donald Trump la integran 19 país, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

    “La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios”, añadió.

    “Es sorprendente que este llamado tribunal y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para responsabilizar a verdaderos terroristas y verdaderos tiranos”, subrayó.

    “No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI”, declaró el jefe del Pentágono.

    Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Washington nunca ratificó el estatuto fundacional, una postura que comparten potencias como China, Rusia e India, aunque durante décadas mantuvo con la Corte una relación de cooperación selectiva en casos puntuales.

    Esa distancia se profundizó con la administración de Trump, que impuso sanciones: prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos contra varios jueces y fiscales de la CPI. Las medidas respondieron principalmente a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel, uno de los principales aliados de Washington en Medio Oriente, en la Franja de Gaza.

    Amenaza a Cuba

    Asimismo, Hegseth señaló que Washington no descarta la posibilidad de una intervención militar en Cuba, al tiempo que sostuvo que La Habana “haría bien en prestar atención” a la “voluntad” del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” del país norteamericano.

    “Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, manifestó Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que participó en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los carteles.

    A renglón seguido, el alto funcionario consideró que la isla caribeña “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”. Tras ello, destacó de que, a su juicio, “nadie puede compararse con Estados Unidos”, agregando que “lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante”.

    “Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición de las Américas Contra los Carteles demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”, señaló Hegseth.

    Cabe recordar que el pasado mes de junio, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba. No obstante, entonces afirmó mantener una postura “flexible” respecto de La Habana. “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

    Más sobre:EE.UU.CPIHegsethTrumpCoalición de las AméricasCubaMundo

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