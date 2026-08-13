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    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    El argentino se presentará con el formato "Una noche entre amigos", donde apuesta por una performance íntima y cercana, sin olvidar sus grandes éxitos. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    Pedro Aznar vuelve a Santiago con un nuevo espectáculo el sábado 28 de noviembre en el Teatro Municipal de Santiago, donde presentará “Una noche entre amigos”, una propuesta que reúne grandes canciones, historias y parte de su repertorio en un formato cercano, pensado para compartir con el público y para un sitio idóneo como el recinto del centro capitalino.

    La llegada del espectáculo a Chile se produce en un momento de gran actividad para el músico argentino. Aznar acaba de agotar junto a David Lebón el Movistar Arena de Chile con “Serú Girán por Lebón y Aznar”, mientras que en Argentina ya suma seis fechas agotadas en el Movistar Arena y proyecta un total de 20 conciertos hasta fin de año.

    A esto se suma el exitoso recorrido de “Una noche entre amigos” por Argentina, con cinco funciones agotadas en La Trastienda de Buenos Aires y presentaciones en más de 20 ciudades, desde Olavarría hasta Río Gallegos.

    Ahora, el turno es de Santiago. “Una noche entre amigos” recupera el espíritu de esas reuniones en las que una guitarra, algunas historias y canciones conocidas bastan para generar un momento compartido. El repertorio incluye obras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Charly García, Sting, León Gieco, Juan Gabriel, Red Hot Chili Peppers, Queen, Luis Alberto Spinetta, Cazuza y Elton John.

    “En una noche entre amigos se cuentan historias, anécdotas, confidencias. Se bebe y se ríe. Y uno se emociona”, explica Aznar al describir el espíritu del concierto. La propuesta combina así la intimidad de una reunión entre amigos con la experiencia de escuchar en vivo a una de las voces más reconocidas de la música argentina, en un recorrido por canciones capaces de evocar recuerdos, emociones y distintas épocas.

    Con más de cuatro décadas de trayectoria, Pedro Aznar ha sido protagonista de algunos de los capítulos fundamentales de la música argentina. Como solista, ha editado 22 discos y participado en más de un centenar de álbumes junto a otros artistas, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Caetano Veloso, León Gieco, Charly García, Roger Waters, Gustavo Cerati y Shakira.

    Tras reencontrarse con el público chileno junto a David Lebón, Pedro Aznar regresa ahora a Santiago para presentar “Una noche entre amigos”, un concierto que apuesta por las canciones que forman parte de la memoria colectiva y por la particular cercanía que ha caracterizado sus presentaciones. Las entradas estarán disponibles a través de Passline.

    Más sobre:Pedro AznarTeatro MunicipalMúsicaMúsica culto

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