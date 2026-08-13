“El sueño se convirtió en pesadilla”: en Argentina dan cuenta de la jornada amarga que Coquimbo le hizo pasar a Platense

Coquimbo Unido rescató un valioso empate en Argentina. En el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, igualó de visita 1-1 ante Platense, en un compromiso que logró emparejar el marcador en una de las últimas jugadas del partido.

Luciano Giménez abrió la cuenta a los 35′, a los 83′ Diego Sánchez le atajó un penal a Guido Mainero y el rebote de esa acción a Nicolás López, y a los 90+5′ Guido Vadalá igualó el marcador en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Los medios de comunicación argentinos lamentaron el resultado. Diario Olé describió así los minutos fatales para Platense: “El zonzo penal de Riveros a Mainero se había presentado como una señal divina, un regalito totalmente sorpresivo que desató la locura de los hinchas del Calamar que se sentían en los cuartos de final en otro hito histórico para el club. Pero el sueño se convirtió en pesadilla luego de la tapada de Sánchez. Y mucho más, con el empate agónico que hizo la noche terminara mal. De la peor Mainero”.

Una evaluación parecida hizo diario La Nación Argentina en su crónica del partido: “La fría noche de Vicente Lopez se volvió más fría apenas el árbitro paraguayo Juan Benítez marcó el final. El mudo silencio de los 12.000 hinchas calamares se convirtió en el registro empírico de un golpe duro a sus ilusiones. Lejos de lo que había mostrado ante Independiente, en el debut de Martín Palermo como DT, Platense empató 1 a 1 con Coquimbo”.

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Por último, TyC Sports fue algo más escueto: “Coquimbo Unido se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. El Calamar lo ganaba por el tanto de Giménez, Mainero falló un penal y Vadalá le dio la igualdad a los Piratas en Vicente López. La vuelta, el miércoles en Chile”.

La vuelta

Cabe destacar que el duelo de vuelta de esta serie de octavos de final será el próximo miércoles 19 de agosto a las 18.00 horas de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Además, el elenco dirigido por Hernán Caputto tendrá una pequeña ventaja para ese encuentro, ya que su partido de la Liga de Primera contra Universidad Católica que debía disputar este fin de semana fue pospuesto. En tanto, el Calamar jugará el próximo sábado 15 nada menos que contra Boca Juniors.