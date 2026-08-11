Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS. Foto: @alexis_officia1

Alexis Sánchez inicia una nueva etapa, tanto a nivel deportivo como familiar. El delantero deja Europa después de 18 temporadas consecutivas, en las que brilló en algunos de los mejores clubes del mundo, como el Barcelona, Arsenal e Inter de Milán. Su próximo destino será Norteamérica, tras llegar a un acuerdo con el Montreal, equipo canadiense que compite en la Major League Soccer (MLS). Según informó este lunes El Deportivo, el goleador histórico de la Roja firmó por dos temporadas en el cuadro donde también milita el arquero nacional Thomas Gillier.

La decisión del tocopillano puede parecer radical. Tuvo ofertas para continuar en el Viejo Continente, pero las declinó. También tuvo propuestas económicamente atractivas, aunque de campeonatos menos competitivos. “Dentro de todo, esto era lo mejor. La MLS ya es mucho más que una liga emergente, es una de las más vistas del mundo y cada año se hace más poderosa”, sostienen en su entorno, donde añaden que hay un aspecto clave que se debe considerar. Y es que Alexis ya no decide únicamente pensando en su bienestar futbolístico, sino también en la comodidad de su familia, en este caso, de su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, y de Bela, la hija que ambos tienen juntos.

Ese pensamiento fue también el que lo hizo inclinarse por jugar en el Sevilla la temporada anterior. Pese a los problemas financieros del cuadro nervionense, Sánchez se sentía cómodo en España, donde ya jugó hace años cuando formó parte del Barcelona de Pep Guardiola. Además de la estabilidad del país, el poderío de LaLiga y la tradición del club pesaron en su determinación, más allá de su salario, cercano a US$ 1 millón, era superado por otros ofrecimientos que tuvo. “Vine aquí a perder dinero. Vengo por amor, a enseñar a los chicos y disfrutar del fútbol todos los días”, llegó a decir Alexis Sánchez, en medio de las críticas y en plena lucha por evitar el descenso, objetivo que consiguieron.

Si en algún momento existieron complicaciones para que Litvinova -por su nacionalidad- pudiera ingresar a Estados Unidos, hace tiempo que aquello ya no es un problema, según afirman quienes conocen a la pareja. En el pasado, aquella situación hizo que Alexis en más de alguna ocasión desechara ofertas de la misma MLS, la nueva competencia que lo albergará a partir de los próximos días. Ahora la situación es distinta, porque además el club tiene su sede en Canadá.

En ese sentido, Montreal le presenta a Alexis una gran oportunidad para mantenerse vigente. Si bien está lejos de ser el club más poderoso de torneo norteamericano, es una institución muy ordenada. “De partida, su infraestructura no se compara con la que existe en Chile y en Sudamérica. Es muy moderna. La cantidad de profesionales que trabajan, el gimnasio, las seis canchas de su centro de entrenamientos, la tecnología que utilizan... Alexis va a llegar a un club de primer nivel desde todo punto de vista”, asegura un empresario que conoce muy bien la realidad de la MLS.

Por otro lado, Alexis también busca tranquilidad para él y su familia. Y la ciudad más grande de la provincia de Quebec y la segunda más poblada del país le ofrecen aquello. Montreal no es una urbe futbolizada. Allí el hockey es el deporte más popular, con los Habs como el equipo representativo (compite en la NHL). “Podrá andar tranquilo por la calle sin que nadie lo moleste. El aficionado no es como en Europa o Sudamérica”, ejemplifica una fuente.

Ya en las postrimerías de su carrera y con 37 años, radicarse en Estados Unidos también es una posibilidad que Alexis Sánchez evalúa, tomando en cuenta, sobre todo, razones familiares.

La formación del Montreal con Thomas Gillier en el arco. Foto: @cfmontreal

Club reciente, plantel joven y otro fichaje histórico: la historia del Montreal

El club al que llega el Niño Maravilla forma parte de la Conferencia Este, fue fundado en 2010 y disputa sus partidos como local en el estadio Saputo. Ingresó a la Major League Soccer en 2012 como una franquicia de expansión. Claro que el fútbol de Montreal ya contaba con antecedentes.

La historia inicia con el Montreal Impact, institución fundada en 1992 y que participó en distintas categorías de Estados Unidos y Canadá. El equipo estuvo inicialmente en la American Professional Soccer League, torneo que ganó en 1994. Posteriormente pasó por la A-League, donde obtuvo el título de 2004, y más tarde disputó competiciones organizadas por la USL y la North American Soccer League.

Pese a que son clubes diferentes, el actual Montreal heredó los títulos de su antecesor. El proceso para incorporarse a la MLS había comenzado años antes. En julio de 2008, la liga anunció que evaluaba sumar dos nuevas franquicias y Montreal apareció entre las ciudades consideradas.

Una primera propuesta del grupo encabezado por Joey Saputo no prosperó, pero las negociaciones continuaron y el 7 de mayo de 2010 se confirmó el ingreso de Montreal a partir de la temporada 2012. El equipo se convirtió en la franquicia número 19 de la MLS y tuvo a Jesse Marsch, hoy seleccionador de Canadá, como su primer entrenador.

El técnico comenzó a trabajar con el plantel en octubre de 2011. El debut se produjo en 2012. Un año después, bajo la conducción del suizo Marco Schällibaum, Montreal ganó el Campeonato Canadiense, se clasificó a la Liga de Campeones de la Concacaf y accedió por primera vez a la postemporada de la MLS.

Si bien club no ha ganado la MLS, conquistó el Campeonato Canadiense nuevamente en 2014, 2019 y 2021. Su principal actuación internacional, en tanto, se produjo en 2015, cuando llegó a la final de la Concachampions. En 2021 se llevó a cabo uno de sus principales cambios institucionales: pasó a llamarse Club de Foot Montréal, dejando definitivamente atrás el Impact.

Alexis Sánchez en su paso por el Sevilla. Foto: @alexis_officia1

Los antecedentes de Drogba y Piatti

La llegada de Sánchez no es la primera contratación del Montreal de un futbolista con una exitosa trayectoria en Europa. El antecedente es Didier Drogba, quien arribó en 2015 después de finalizar su segunda etapa en Chelsea.

El delantero marfileño permaneció dos temporadas, con 23 goles en 41 partidos. El máximo goleador de Montreal, eso sí, es el argentino Ignacio Piatti, quien defendió al equipo entre 2014 y 2020, y anotó 79 veces.

Montreal, no obstante, no solo trae figuras. También tiene una fuerte política de transferencias a Europa. Su venta más alta fue la del canadiense Ismael Koné al Watford en 2023 por cerca de US$ 8 millones. Ese mismo año, Alistair Johnston pasó al Celtic por US$ 3,5 millones y Djordje Mihailovic fue transferido al AZ Alkmaar por aproximadamente US$ 3 millones.

Drogba celebra un gol en el Montreal. Foto: @cfmontreal

El plantel que recibe a Sánchez

Uno de los prinicpales rasgos del actual plantel de Montreal es la presencia de futbolistas jóvenes, con varios de 22 años o menos. El grupo es dirigido por el técnico francés Philippe Eullaffroy.

En el arco aparece otro chileno, Thomas Gillier (22) quien está cedido desde Bologna. Compite por el puesto con Sebastian Breza (28) y Samsy Keita (17).

En la defensa están Jalen Neal (22), Efraín Morales (22) Dawid Bugaj (22), Olger Escobar (19) y Aleksandr Guboglo (19). Entre los jugadores de más edad de esa línea aparecen Brayan Vera (27), Luca Petrasso (26) y Dagur Dan Pórhallsson (26).

El mediocampo tiene como referente al capitán Samuel Piette, de 31 años y jugador del club desde 2017. También forman parte de esa zona Matty Longstaff (26), Iván Jaime (25), Wikelman Carmona (23), Victor Loturi (25) y Frankie Amaya (25), además de Hennadiy Synchuk (20), Noah Streit (20), Ivan Losenko (22) y Josh Nteziryayo (17).

El mencionado Synchuk protagonizó la operación más costosa realizada por Montreal para incorporar a un jugador. El club pagó cerca de US$ 4,8 millones al Metalist de Ucrania por su contratación en 2025. Entre las compras de mayor monto también aparece el chileno Jeisson Vargas, quien llegó desde Universidad Católica en 2016 por una cifra cercana a US$ 2,8 millones.

En el ataque el plantel cuenta con Prince Owusu (29), Daniel Ríos (31), Sunusi Ibrahim (23) y Owen Graham-Roache (18). Con esa línea competirá Alexis Sánchez. El chileno, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, llega después dos décadas de carrera y tras jugar en Argentina, Italia, España, Inglaterra y Francia.

Vale destacar que ahora en la MLS hay una gran cantidad de chilenos. Están Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Benjamín Kuscevic (Toronto), Alexander Aravena (Portland Timbers), Paulo Díaz (Atlanta United), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Zidane Yáñez (Nashville SC), Pablo Ruiz (Real Salt Lake), Justin Hylton (Orlando City) y Diego Abarca (Austin FC), además de Sánchez y Gillier.