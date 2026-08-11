Elecciones PS: la disputa que se avecina entre los sectores de Escalona y Barrios

28 Agosto 2024 El Partido Socialista realizo el lanzamiento de la campaña con los candidatos a gobernadores, alcaldes, Cores y concejales Participaron La Mesa Directiva del partido, Arturo Barrios con Camilo Escalona, y de manera presencial y remota los candidatos del PS. Foto: Andres Perez

Hace unos días se reunieron la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; el senador por el Biobío, Gastón Saavedra; los diputados Juan Santana, César Valenzuela y Francisco Crisóstomo, y el exsubsecretario de Gobierno Erwin Díaz.

Francisco Crisóstomo, Gastón Saavedra, Juan Santana, Karina Delfino, César Valenzuela y Erwin Díaz.

Todos ellos militantes del Partido Socialista, particularmente del sector interno denominado como “Nueva Izquierda”, hoy representado en la mesa de la colectividad por Camilo Escalona, en la secretaría general.

El expresidente del Senado, hoy fuera de la política activa por temas de salud, promovió el encuentro de su sector, en vista de los próximos desafíos en la interna de la colectividad de París 873. La tienda se encuentra en un proceso de conferencia, donde se debate qué significa ser socialista actualmente. En 2027, en tanto, se deberá actualizar la mesa directiva que hoy lidera la senadora Paulina Vodanovic.

Escalona asegura que militantes del PS han pedido que Vodanovic retire su renuncia y vuelva a la carrera presidencial

Falta aún para eso. Sin embargo, ya hay un consenso soterrado en que el exministro del Interior Álvaro Elizalde regrese a la cabeza del partido y mantenga la presidencia en su sector -“Tercerismo”-. Sobre eso ha hablado el grupo ligado a Escalona, los que pretenden continuar en la secretaría general, mediante algún nombre que aún no está definido.

Esto a contrapelo de lo que han planteado desde el sector de Arturo Barrios, vicepresidente y actual secretario general subrogante del partido, denominado “Grandes Alamedas”. Desde este sector apuntan a revitalizar la alianza con Elizalde, quien, cuando fue timonel, estuvo acompañado los cinco años por Andrés Santander en el segundo cargo más importante de la tienda.

Esa apuesta es la misma que se ha conversado entre figuras de los sectores de Elizalde y Santander, lo que ha despertado el recelo del grupo que encabeza Escalona.

Al respecto de esta discusión y del choque de liderazgos que se viene en el Partido Socialista, el diputado Juan Santana indicó que “valoramos la reaparición del exministro Álvaro Elizalde en la discusión pública nacional. Es una figura muy importante de nuestro partido, que ha tenido responsabilidades relevantes como presidente del PS y como ministro de Estado, y creemos que su experiencia es un aporte para el país”.

Luego, agregó: “Al mismo tiempo, entendemos que la conducción del partido se construye principalmente por las expresiones internas que asumen los dos espacios de mayor incidencia al interior del PS: la presidencia y la secretaría general. Y nuestro sector, la ‘Nueva izquierda’, no solo tiene la voluntad de seguir siendo parte de esos espacios, sino que además tenemos el legítimo interés de mantener nuestra presencia en la conducción de partido ”.

“Esto no lo manifestamos por un afán de hacernos de cargos partidarios por intereses particulares. Lo hacemos porque estamos conscientes de que, como sector, hemos tenido un rol fundamental en definiciones claves para nuestro partido”, añadió, citando la voluntad de su sector por una sola lista en las elecciones del segundo proceso constitucional.

En esa línea, cerró: “Este ejemplo refleja muy bien una voluntad unitaria que hemos tenido de forma consistente. Y dado que ese derrotero, a juicio nuestro, sigue siendo indispensable para enfrentar la ola ultraconservadora liderada por Kast, es que creemos que podemos seguir siendo una contribución para el socialismo chileno. Ese espíritu es el que nos obliga a no entregar cheques en blanco”.