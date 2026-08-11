A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Copa Libertadores entra a la etapa de octavos de final y uno de los esperados duelos enfrenta a Estudiantes de La Plata con la Universidad Católica.

Los Cruzados visitan al conjunto trasandino con intenciones de tomar ventaja en el duelo de ida.

Cuándo juega Estudiantes vs. UC

El partido de Estudiantes de La Plata contra la Universidad Católica es este martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

Para este compromiso La Franja visita el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi de Argentina.

Dónde ver a Estudiantes vs. UC

El partido de Estudiantes de La Plata contra la Universidad Católica se transmite en el canal Chilevisión y en ESPN5 .

La cobertura online del compromiso va por en el canal de Youtube de Chilevisión, la app MiCHV y la plataforma Disney+ dentro del Plan Premium.