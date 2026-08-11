Las Diablas suman un amistoso ante India y afinan detalles antes de su debut en el Mundial.

Las Diablas disputaron en Ámsterdam su segundo encuentro de preparación desde que llegó a Países Bajos. Esta vez, el equipo nacional enfrentó a India en un entrenamiento amistoso dividido en tres cuartos, como parte de la puesta a punto para su estreno del próximo sábado. El debut en el certamen planetario es ante el conjunto neerlandés. Luego se medirán ante Japón y Australia.

Anteriormente al amistoso de este martes, la selección había enfrentado a China. Natalia Salvador explicó que el objetivo de estas jornadas es trasladar al juego parte del trabajo realizado durante los entrenamientos y detectar aspectos que todavía necesitan ajustes. “Estuvo muy bueno, un partido preparatorio para seguir afinando detalles para el Mundial, para los partidos que se nos vienen”, señaló la jugadora nacional.

Salvador agregó que el encuentro permitió probar situaciones que el equipo había trabajado previamente. “Contentas con que pudimos transferir algunas cosas que venimos entrenando y también algunos detalles que quizás no nos salieron tanto para poder verlos en los videos y corregirlos”, explicó.

Las Diablas continúan su preparación para el Mundial. Barbara Gaete

La seleccionada apuntó principalmente al trabajo táctico como uno de los puntos que todavía debe resolver Chile. “Yo creo que los últimos detalles son más tácticos, que tenemos que ver, tomar decisiones de qué vamos a querer hacer y qué no, qué está resultando o qué no, dependiendo de los rivales”, sostuvo.

Según Salvador, el grupo llega en condiciones de afrontar los primeros encuentros. “Estamos bien, contentas, motivadas, entrenadas ya. Estamos súper bien para enfrentar los partidos que vienen”, indicó.

El torneo tendrá un componente personal para varias integrantes del plantel chileno. “Muy contenta, muy emocionada también, pero orgullosa de poder estar acá en este segundo Mundial para Chile”, afirmó.

Doménica Ananías, otra de las seleccionadas que habló después del amistoso ante India. “Creo que fue un partido muy bueno. Creo que pudimos mejorar muchas cosas del partido anterior y todos estos partidos nos suman mucho para lo que se viene en el torneo”, comentó.

La jugadora detalló que una de las diferencias estuvo en la circulación de la pelota. “Yo creo que nos pudimos soltar un poco más, creo que nos pasamos más la pelota. Si bien igual nos metieron algunos goles, creo que nos atrevimos un poco más a jugar”, señaló Ananías.

Las Diablas mantendrán su preparación durante los días previos al estreno del sábado ante Países Bajos. “Nos estamos preparando mucho, estamos entrenando harto, así que yo siento al equipo muy bien y creo que hay una buena energía”, aseguró Ananías.

La jugadora también afrontará su segundo Mundial con Chile. “Me siento súper emocionada. Creo que estar acá es un sueño y estoy muy feliz de poder compartir estos momentos con este equipo”, comentó.

El actual plantel chileno reúne a jugadoras que estuvieron presentes en la primera participación mundialista de las Diablas y a otras que se incorporaron posteriormente al seleccionado. “Creo que es un muy buen mix. Tanto la experiencia como las cosas nuevas ayudan mucho para que el equipo esté de la mejor forma”, explicó.