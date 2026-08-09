Manuela Urroz: “Clasificar a los Juegos Olímpicos es algo que no nos deja dormir”

Manuela Urroz es una de las máximas referentes del hockey sobre césped chileno. De visita en Diablas Mundialistas, el especial de El Deportivo junto a AFP Cuprum y Banco Santander, la histórica delantera aborda las expectativas del equipo de cara al Mundial de Países Bajos y Bélgica, que comienza el próximo sábado 15 de agosto.

“Pasaron cuatro años, logramos nuevamente la clasificación. Si bien en esos cuatro años también tuvimos cambios de staff, también creo que hoy ya hemos estado consolidándonos y tocando esa puerta de la elite. Hoy enfrentamos un segundo Mundial con una experiencia distinta a lo que fue el primero”, reconoce.

En el mismo escenario en donde la fallecida arquera Claudia Schüler fue gran figura en la cita de 2022, las Diablas van por la gloria. “Va a ser especial. Vivimos su recuerdo en el día a día, en cómo nos entrenamos, cómo nos cuidamos y dónde queremos que el hockey chileno llegue”, dice.

Ya sin Sergio “Cachito” Vigil y con Cristóbal Rodríguez al mando, el equipo nacional logró la clasificación ganando los Qualifiers que se disputaron en el Estadio Nacional y donde superaron a Australia y Japón, dos rivales a los que enfrentarán nuevamente en el Grupo A del certamen planetario, que también completa el anfitrión Países Bajos.

“Es el favorito para ganar el torneo y tenemos que jugar un partido muy inteligente y aprovechar la experiencia que hoy tenemos a nivel internacional”, afirma sobre el duelo ante las neerlandesas.

Por otro lado, Urroz destaca la mentalidad de las jugadoras durante los últimos años. “Creo que las Diablas somos un equipo que aspiramos a más y más, y espero que sea un equipo que no tenga techo en el futuro. Además, la llegada de Cristóbal vino a darnos nueva energía, nueva vibra. Ha sido un muy buen camino para nuestro equipo, para seguir evolucionando e incorporando nuevos talentos, explotando estas nuevas generaciones y sabemos que tenemos que seguir aspirando a más”, sostiene.

Cambio de mano

La figura nacional destaca el trabajo del actual cuerpo técnico. “Ya llevamos casi dos años con este nuevo staff, liderado por Cristóbal, que también es un entrenador que conocemos hace muchos años. Personalmente fue mi primer entrenador de selección, así que lo conozco hace muchísimo tiempo”, señala.

“También nos topamos mucho tiempo en Europa y la verdad ha sido, creo que han sido dos años donde hemos podido también ir desarrollando nuevos aspectos a nivel táctico, técnico. Le hemos ido incorporando a nuestro juego también distintas herramientas que nos han permitido ir teniendo una evolución. Y creo que el equipo está feliz, está disfrutando de este proceso”, añade.

Asimismo, Manu no se conforma con ir a dos mundiales, sino que apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: “Es uno de los objetivos principales y es el lugar donde el hockey chileno aún no ha llegado. Es algo que nos desvive todos los días, y es una motivación para entrenar. Así que la verdad es algo que no nos deja dormir, para ser sincera. Es algo que tiene toda jugadora como objetivo, priorizándolo en todo aspecto en su vida”.