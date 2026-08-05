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    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”

    La selección chilena femenina de hockey césped viaja este jueves a Europa para disputar su segunda Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El optimismo del entrenador de las Diablas antes del Mundial: “Si dan lo que ya han demostrado, nos va a ir muy bien”. Foto: @diablashockey

    Las Diablas se prepararan para viajar al Mundial. La selección chilena femenina de hockey césped realizó este miércoles su último entrenamiento antes de trasladarse a Europa para disputar la Copa del Mundo que comenzará el sábado 15 de agosto.

    Las jugadoras combinado nacional trabajaron en el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüle. En esta ocasión, participaron en una ceremonia de despedida junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, y autoridades del Ministerio de la Mujer y el Comité Olímpico de Chile.

    En la instancia, la capitana del equipo, Manuela Urroz, señaló que el plantel afronta el torneo con el objetivo de avanzar de ronda. “Vamos a vivir nuestro sueño, estamos con mucha felicidad y ganas de disputar nuestro segundo Mundial. Tenemos que ir paso a paso. Estar en la siguiente fase sería algo histórico, ser top ocho o top 10 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así”, afirmó a la radio ADN.

    Urroz también se refirió a las complicaciones que enfrentó el equipo durante la preparación debido a las condiciones climáticas producto del temporal que afectado al país durante las últimas semanas. “Nos hemos tenido que adaptar. Como dicen en el staff, ‘el que no se adapta, no gana’. Dadas las condiciones climáticas, tuvimos distintos factores, pero es parte del camino, sabíamos que eran cosas que podían pasar. Nos hemos seguido preparando y creo que llegamos de muy buena manera a este torneo”, comentó.

    Además, destacó su rol como capitana del seleccionado. “Es una responsabilidad y un orgullo que disfruto día a día, un privilegio compartir no solo la cancha, sino el día a día con mujeres tan apasionadas y empoderadas. Es muy inspirador acompañarnos entre todas. Disfruto cada jornada con ellas”, indicó.

    Por su parte, el entrenador Cristóbal Rodríguez valoró el trabajo realizado por el plantel antes de la cita mundialista. “Las más importantes son nuestras jugadoras, que son un grupo increíble. Estoy orgulloso de liderar este proceso y lo único que les puedo aconsejar es que disfruten, el trabajo ya está hecho y sé que van a dar lo mejor. Si dan lo que ya han demostrado que pueden dar, nos va a ir muy bien”, sostuvo.

    El técnico también abordó las dificultades que marcaron las últimas semanas de entrenamiento. “Estamos muy bien preparados, independiente que tuvimos que competir contra el clima. Tuvimos que suspender un par de entrenamientos porque la cancha estaba congelada. Debimos entrenar indoor por la lluvia y en uno los guardias no nos dejaron entrar, pero tenemos que adaptarnos”, cerró.

    Chile integrará el Grupo A del Mundial, donde enfrentará a Países Bajos, Japón y Australia.

    En Las Diablas Mundialistas, programa de El Deportivo, Urroz también anticipaba desafíos futuros. “Desde que llegó este staff, también es uno de los objetivos principales (clasificar a los Juegos Olímpicos). Es el lugar donde el hockey chileno no ha llegado y es algo que nos desvive todos los días”, reconoció Urroz.

    “Hay un nivel de ansiedad, de tensión en el buen sentido que nos desafía todos los días. Eso es a lo que se refiere la Manu, a estar siendo tensionado para hacer las cosas mejor y para creer que es posible. Nosotros hemos demostrado que es posible. No hay nada que nos limite”, complementó Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey sobre Césped.

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