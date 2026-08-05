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    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    En tanto, el presidente de uno de los sindicatos de El Teniente, Amador Pantoja, afirmó que la detención de Andes Norte, anunciada el martes, podría extenderse por un periodo de al menos dos años.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    14/06/2018 VISITA A MINA SUBTERRANEA DE CHUQUICAMATA, CODELCO CHILE Foto: Mario Téllez / La Tercera CORPORACION NACIONAL DEL COBRE - YACIMIENTO - MINEROS - SUPERVISORES - VISTA - INSTALACIONES - MINERIA - CALAMA - REGION DE ANTOFAGASTA MARIO TELLEZ

    Durante la mañana de este miércoles la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), conformada por 26 sindicatos de Codelco, deslizó su visión sobre los comentarios que han cobrado relevancia estas últimas semanas respecto de una posible privatización de la estatal, y también las propuestas que presentarán a la empresa en la quincena de agosto.

    La organización sindical planteó que Codelco para algunas cosas es juzgada como una empresa privada, pero para otros casos no.

    “La empresa privada invierte del orden del 30% al 40% de sus excedentes en la empresa para mejorar infraestructura, modernizar sus plantas, automatizar y mejorar su rendimiento. Codelco solo el 8%”, comparó el secretario general de la FTC, Aldo Binimelliz, añadiendo que si bien Codelco tiene un problema estructural, esto no quiere decir que Codelco esté quebrada.

    El secretario general ejemplificó una situación en particular sobre la no reinversión de parte de la estatal que ellos acusan. “Minera Los Bronces instaló un chancador, un equipo para moler piedra, que tenía una vida útil de 10 años. A los 10 años, ellos lo cambiaron. Al mismo tiempo, la división Andina instala el mismo chancador. Ya lleva 30 años″.

    El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, dijo este martes que el problema de ley de mineral de la estatal era un mito. “La ley que tiene Codelco es similar al resto de las mineras, pero estas otras mineras generan márgenes 50% superiores”, sostuvo el ejecutivo.

    La FTC refutó este argumento, y señaló que una de las principales de la baja en la producción es la ley. Binimelliz expuso que “se nos compara con Escondida, cuando nosotros tenemos que hacer el doble esfuerzo para poder producir lo que produce Escondida, que tiene una ley sobre el 1%. Nuestra ley promedio es de 0.4%. Esa es la magnitud de la cantidad de mineral que tenemos que mover para poder sacar el mineral”.

    Detención de Andes Norte

    El presidente de uno de los sindicatos de El Teniente, Amador Pantoja, dijo durante la jornada que la detención del sector Andes Norte, paralizado temporalmente por Codelco como una medida de prevención ante eventuales riesgos de sismicidad, podría extenderse a lo menos por dos años.

    “Efectivamente, también se nos confirmó oficialmente que esta detención es temporal y se cree que de acuerdo a algunos estudios hechos, la temporalidad podría durar a lo menos, dos años”, dijo el dirigente.

    Además, comentó que “el gerente de la división informó ayer a los presidentes que da plena garantía que a lo menos bajo los estamentos del Rol B y del Rol A no se toca ningún trabajador o trabajadora”.

    Andes Norte es uno de los tres proyectos estructurales de la mina. Su objetivo es extender la vida útil del yacimiento y mantener su ritmo productivo, en torno a las 400 mil toneladas al año. Este sector había sido reabierto paulatinamente para su desarrollo y construcción tras el accidente del año pasado que dejó seis fallecidos.

    Las propuestas de la FTC

    Los ejes que propone la federación son esencialmente cuatro: reducir costos mediante ajustes a las dotaciones de servicios de terceros, internalizar el mantenimiento en las operaciones, generar una política económica que aproveche las rentas de la operación y fortalecer el negocio de las fundiciones y refinerías.

    “El 42% de los costos de Codelco es por servicios de terceros. Y lamentablemente no es por la remuneración de los compañeros contratistas. Es por el negocio que tienen ciertas empresas dentro de Codelco”, explicó Binimelliz. “US$3.600 millones se gastan en terceros y esos son los terceros que están ligados directamente a la producción, no a proyectos. Aquí hay un tema”.

    En la presentación de la organización, se observa un gráfico que compara la dotación interna de Codelco, BHP y Antofagasta Minerals (AMSA) respecto de las actividades de mantención crítica de la operación. BHP figura con un 91% de dotación interna en estas áreas, AMSA 50% y Codelco 10%.

    “Tenemos 3.400 mantenedores propios versus 8.500 terceros con alta rotación debido a los bajos sueldos que tienen. Es una pérdida de know-how y pérdida de conocimiento. También nos afecta como Codelco”, señaló el secretario general de la FTC.

    Otra propuesta de la organización dice relación con que si el presupuesto de la nación se realiza con un determinado precio del cobre, si este aumenta, que las utilidades que se excedan de lo proyectado se utilicen para salar deudas.

    “Hay una voluntad política ahí, porque todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco. Sacar plata, sacar plata y no hay una mirada a largo plazo”, precisó Binimelliz.

    Por la razón o la fuerza

    Finalizando la jornada, el presidente de la FTC, Héctor Roco, no ocultó las cartas que tiene disponible la organización. El histórico dirigente apuntó a que en primera instancia buscarán el diálogo con la administración y con ello exponer sus propuestas. Sin embargo, abrió la puerta a que en caso de no encontrar caminos comunes, recurran a la calle para defender sus ideas.

    “Quiero repetir algo que le dije al ministro de Minería y agregar algunas cosas. Le dije: mire, tenemos la posibilidad de situarnos en la misma vereda y mirar la amenaza, mirar el futuro y construir en conjunto. También tenemos la otra posibilidad de ponernos en veredas distintas y tirarnos piedras. Ahí no gana nadie ahí perdemos todo”.

    “Esa es nuestra invitación. Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y lo vamos a defender técnicamente. Ingeniería pura y dura, pero también si eso no resulta la vamos a defender en la calle. Acá todos vamos a estar juntos, tenemos nuestra organización que yo relevo y valoro que es CTMIN (Coordinadora de Trabajadores de la Minería). Ahí estamos todas las federaciones que hacen el cobre de Chile y que aportan más del 10% del PIB de este país”, señaló.

    Tras ello, disparó: “así es que, o lo hacemos por la razón o lo hacemos por la fuerza. En ambas situaciones estamos en condiciones”.

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